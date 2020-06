Ágatha Ruiz de la Prada está enamorada del ejecutivo Luis Gasset.

El amor “tiene que ser algo mágico, no se puede prever”, nos confesaba hace poco la diseñadora.



Hace poco, Ágatha Ruiz de la Prada nos concedía una entrevista en la que reconocía que no le gusta estar sola. Una declaración que ahora cobra más sentido que nunca puesto que se acaba de conocer que tiene nuevo novio. La revista Hola daba la noticia de que la diseñadora sale con Luis Gasset, un atractivo y destacado ejecutivo de 52 años que le ha devuelto la ilusión tras su última decepción amorosa con Luis Miguel Rodríguez, conocido como 'El chatarrero' con quien rompía definitivamente tras casi dos años de relación y un intento de reconciliación.

Ágatha y su nuevo novio, viudo y con dos hijas, se conocieron a principios de marzo durante una cena organizada por una amiga en común poco antes de que se declarara el estado de alarma. Ahora que la desescalada ya es una realidad y que Luis, actual director general de Ansorena, una lujosas casa de subastas, ha superado el contagio por coronavirus que le obligó a estar ingresado, la nueva pareja ya puede disfrutar plenamente y pasear su amor por las calles de Madrid.

Antes de que saltara esta noticia, Agatha fue la protagonista del encuentro virtual ‘Nuevos hábitos, nuevas iniciativas’, que organizó la marca de coches Citroën. Durante la charla, la diseñadora explicó cómo ha vivido el confinamiento para combatir el coronavirus y cómo cree que esta pandemia va a cambiar nuestro día a día.

Ágatha asegura que no ha llevado mal el encierro porque le gusta estar en casa. Ha aprovechado para leer mucho, pero, frente a lo que han hecho tantos, no le ha dado por cocinar: “Cósima se ha pasado todo el confinamiento cocinando y se ha hecho un huerto. Estoy deseando verla y probar todos esos platos alucinantes... Yo necesito 20 confinamientos para aprender a cocinar”.

Durante los días de aislamiento, la creadora ha reflexionado mucho sobre su trabajo: “Quiero volver a empezar, quiero volver a mis orígenes, mis principios, más taller y menos avión. Quiero volver a dibujar y sentir que cada diseño es único”. Y es que, como muchos negocios, su firma tendrá que tener un nuevo enfoque: “No sé cómo lo vamos a hacer, pero nada será como antes”.

“Yo hacía 90 viajes al año, a lo mejor este año no hago ninguno. Me ha cambiado completamente la vida. Los desfiles, las Fashion Week... han desaparecido. Hay que trabajar y trabajar y ganar menos para superar la crisis”, dice sobre cómo pretender sacar su empresa adelante.

Eso sí, no todo es trabajo para Ágatha: “Yo tengo una vida social muy divertida y echo de menos ir a un restaurante con amigos. Estoy deseando ir al Museo del Prado”.

Denuncia de su ex

Durante el encierro, Ágatha recibió una noticia de lo más desagradable: su ex marido, el periodista Pedro J. Ramírez, anunció su intención de denunciarla por las declaraciones que hizo a ‘El Mundo’ sobre él y su actual mujer, Cruz Sánchez. En la entrevista, la diseñadora declaró: “Supongo que a Jota le viene el virus del 8M. Su mujer representa a feminazis”. Ágatha, que se desdijo y pidió disculpas, recuerda el momento: “Me dio mucha pena, porque fue a los cuatro días del confinamiento. Pensaba que me iba a llamar para decirme si necesitaba algo, cuando de repente veo que me van a poner una querella. Me quedé acojonada. En vez de una ayuda, una querella”.

Sin embargo, no todo han sido palos por parte de sus ex. Luis Miguel Rodríguez, su última pareja, dijo de ella en una entrevista exclusiva para ‘Diez Minutos’, que era una mujer increíble. La diseñadora ha admitido que leyó la entrevista al completo y no le quita la razón al empresario cuando declaró que no sabía estar sola: “Luis Miguel tiene razón, no me gusta estar sola, soy muy dependiente aunque no lo parezca. Elegí mi trabajo para no estar sola. Si hubiera querido estar sola, me hubiera hecho pintora”.

Ya se declaraba abierta al amor

Ágatha no cerraba la puerta a una amistad con Luis Miguel pese a que la sombra de la infidelidad sobrevuele sobre su ruptura: “Es una gran persona, y será un gran amigo. Sé que lo es de Carmen Martínez Bordiú, hablan todos los días”.

La creadora tampoco cierra la puerta a un nuevo amor, una posibilidad de la que aseguró: “Es un regalo de Dios, pero hay que tener suerte como todo en la vida. Tiene que ser algo mágico, no se puede prever”. Pues al parecer la magia ha llegado ya a su vida y se llama Luis Gasset

