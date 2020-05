La realidad tras el coronavirus: así vive la pandemia Aurah Ruiz con un hijo enfermo.

Aurah Ruiz cuenta sus problemas con su operación de pecho.

La joven desvela lo que sintió al conocer la enfermedad de su hijo, Nyan.

La vida de Aurah Ruiz no es nada fácil, de eso no cabe duda, pero todavía hay episodios que desconocíamos. En su último vídeo para su canal de Mtmad, la ex concursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha querido sincerarse sobre un tema de lo más personal: Su embarazo. Pero antes de hacerlo ha querido desvelar algo que nadie sabía, y es que el de Nyan no fue el primero. "Vengo a hablarles de un tema bastante personal, esto me ha costado muchísimas vueltas, meses... incluso años saber si me sentaba a hablar con esto de ustedes", comienza explicando antes de contar que sufrió un aborto.

"Yo vivía en París con Jesé y un día me dolía tanto la barriga que no podía moverme ni hacer más que llorar y retorcerme en el suelo del dolor, fuimos al hospital, me ingresaron y el médico me dijo que estaba embarazada. Me quedé muy impactada, no lo esperaba ni lo deseaba en ese momento... no sabía exactamente lo que sentía", cuenta.

"En el análisis de sangre salía embarazada pero en los test no, y en la ecografía no había bebé", sigue explicando.



"A los 5 días volvimos al hospital y resultó que el bebé estaba en una trompa en lugar de en el útero, era un embarazo extra uterino y no podíamos seguir adelante", narra. Una noticia que, en el fondo, deseaba recibir: "Me sentí muy mal porque sentí que lo que deseaba se había cumplido". Asegura que a Jesé le hacía mucha ilusión tener el bebé pero al saber que no podrían hacerlo, la apoyó en todo momento.

