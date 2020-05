En el primer programa de 'La última cena', Lydia Lozano también terminó entre lágrimas, aunque aquella vez en forma de auto crítica.

Los cocineros de esta semana han sido Mila Ximénez y Antonio Montero.

Si Mila Ximénez y Antonio Montero organizan una cena, de sabor no sabemos, pero que habrá movida está asegurado.... Y así ha sido. En el último programa de 'La última cena', ambos se han metido en la cocina para sorprender a sus compañeros con un menú que, desde luego, ha pasado a segundo plano, y es que la cena ha estado marcada por una fuerte bronca entre Mila y su compañera Lydia Lozano. El ambiente ya comenzó a caldearse cuando Lydia criticó el primer plato de sus compañeros, un arroz caldoso que describió como "caldo de calcetín" porque era muy líquido, pero Mila no entendió este comentario como algo gracioso, sino más bien irrespetuoso con su trabajo y al de Montero. Pero la guerra estalló cuando Lydia se enteró de un comentario que Mila había hecho entre fogones, y es que acusó a Lydia de "llorar siempre a las 20:15" y a Lydia le ofende que diga que sus lágrimas "van por escaleta".

"Me ha parecido tan sucio...", le recriminaba Lydia, "ahora mismo pediría la cuenta y me iría", algo a lo que le animaba Mila: "Si quieres te puedes llevar la comida en un tupper".



Tras una gran discusión, Lydia Lozano se marchó al baño para hablar de lo ocurrido, donde interrumpió Mila para saber qué estaba diciendo de ella. La discusión llegó a tal punto que Lydia Lozano, entre lágrimas, recogió sus cosas, se quitó el micrófono y abandonó el plató de ‘La última cena’, dispuesta a irse a su casa.

Mila estalló contra la actitud de su compañera: “Se tiene que hacer la víctima siempre y la protagonista. Como ella está jodida con su tema dice: ‘ahora soy la protagonista, me voy y le jodo la cena a ella. ¿Y yo qué culpa tengo que haya salido el tema de Ylenia? Me parece feísimo que se vaya”. Cuando Jorge siguió preguntándole, añadió: “Le encanta hacer el numerito. Pero se va a cagar toda la semana. Me parece una falta de respeto la niñata esta”.

Lydia volvió unos minutos para explicar lo ocurrido: “Que los lloros están escaletados me parece lo más feo que me han dicho en mi vida”, pero nadie consiguió que se quedase en el programa: “Yo no hago numeritos, por eso ahora me voy a mi casa. Cuando digo que me voy, me voy”. Y así fue.



Mila, sin calmarse, siguió atacando: “Alguien debería decirle a la estrella de Mediaset, Lydia Lozano, que no se debe abandonar ningún programa. Es una falta de respeto abandonar la cena”. Pero la tensión acabó por romperla a ella también: “No está saliendo nada bien”, confesó entre lágrimas.

