Anabel Pantoja vuelve a Telecinco como una estrella de Instagram

Anabel Pantoja se convirtió en la invitada especial de 'La última cena' este viernes, donde Mila Ximénez y Antonio Montero se metieron en las cocinas.

La sobrina de la tonadillera, que ya es una estrella de Instagram gracias a sus ejercicios, no dudó en poner a sus compañeros a tono con un poquito de cardio tras la cena.

Mila pasó del baile y se tumbó para descansar, ¡estaba agotada!



Si ha habido una estrella en esta cuarentena, esa ha sido Anabel Pantoja. El mayor descubrimiento de la red en los últimos tiempos, sin duda, y como tal ha llegado a 'La última cena', el nuevo programa de 'Sálvame'. La colaboradora ha sido la invitada especial del último programa y no ha querido dejar pasar la oportunidad de demostrar por qué sus seguidores la quieren tanto... Así que en cuanto ha terminado de cenar, ¡se ha puesto a hacer cardio! Se ha arrancado el vestido de cuajo y debajo llevaba su ropa deportiva, todo preparado para poner a sus compañeros a tono y bajar la cena... ¡El gastrocardio! El plató se convirtió en una pista de baile pero no todos disfrutaron de la misma forma... Al otro lado se encontraba Mila Ximénez, agotada, tumbada sobre un sofá.

Al ritmo de 'It's raining men' y con los ánimos de Anabel de "vamos", "ahí", "arriba"... Todos se pusieron a quemar calorías a tope, Alonso Caparrós, María Patiño, Antonio Montero y hasta el propio Jorge Javier Vázquez.

Quizá hace sólo unas semanas habría sido impensable ver a Anabel luciendo sus kilitos de más ante el mundo y bailando como si nadie la estuviera mirando, pero ahora no solo lo hace sin tapujos, es que además ha conseguido ganar 'fans'.

