Mila Ximénez le ha vuelto a pedir públicamente a Makoke los 8.000 euros que le debe.



Makoke y Mila están sumidas en una guerra personal que es mediática desde hace mucho tiempo.

Makoke no dudó en sumirse en una batalla judicial contra Mila Ximénez después de numerosas peleas en los platós de televisión en los que Makoke consideró que la colaboradora había traspasado la línea. Sin embargo, perdió la batalla... El juez condenó a la ex mujer de Kiko Matamoros a indemnizar a la colaboradora de 'Sálvame' con 8.000 euros, sin embargo aún no ha pagado sus deudas... Así que Mila no dudó en reclamárselo en pleno directo ante la amenaza de que si no se da prisa tendrá que verse obligada a cobrarle intereses por la demora. Ahora Makoke ha respondido en 'Socialité' y ha sido muy contundente: "Cuando pueda se lo pagaré, pero no se lo debo a ella, si no a sus abogados", ha aclarado.

"Soy consciente y en cuanto pueda se lo pagaré", ha recalcado. Sin embargo ha avisado de que todavía hay otro juicio pendiente, "espero que en este la justicia me de la razón". Eso sí, de momento "le pagaré lo que corresponde". Makoke asegura que Mila y ella fueron amigas en el pasado y que no quiere continuar con la guerra: “Si ella quiere seguir con el odio, peor para ella. Yo sé lo que quiero en mi vida y por supuesto que le pagaré”.

Parece que Makoke no quiere echar más leña al fuego y ha preferido adoptar esta vez una postura más tranquila y conciliadora que meses atrás, incluso parece estar dispuesta a enterrar el hacha de guerra... ¿Lo conseguirá?

