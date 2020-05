La reacción de Elena Rodríguez tras conocer la ruptura de Gianmarco y Adara.

La pareja rompía el pasado mes de marzo después de que Gianmarco descubriese los mensajes de Adara con otro chico.

En el último vídeo de Mtmad de Gianmarco Onestini, el italiano habló claro sobre la posibilidad de reconciliarse con Adara. Cuando sus seguidores le preguntaron si estaría dispuesto a quedar con ella para hablar, se sinceró: "Son cosas muy raras, pero si la pregunta es si quedaría con ella la respuesta es SÍ por lo que hemos sido, lo que hemos vivido. ¿Hablar? ¿Por qué no?", eso sí, parece que no cree posible que vuelvan juntos: "Tenemos principios muy diferentes y valores que son incompatibles. Sinceramente no lo sé". Sin embargo, ¿qué opina Adara de todo esto? ¿Quedaría ella con Gianmarco? La última ganadora de 'GH VIP' se ha sentado este fin de semana en 'Sábado Deluxe' y no ha dudado en responderle. "No quedaría con él, se va a quedar con las ganas". Adara tiene claro que Gianmarco no volverá a ocupar su corazón nunca más por una simple y llana razón: "Este chico ha mentido muchísimo y ha sido muy cobarde".

Eso sí, Adara ha dejado clarísimo que se atrevería a entrar en el nuevo 'reality' con él, aunque confiesa lo haría desde la frialidad. Sobre una reconciliación, tiene claro que es casi imposible: "Ya no hay después de todo lo que ha pasado, y cuando te hacen tanto daño…".

Quién sabe si volveremos a ver a la pareja unida... Desde luego si se atreven con 'La casa fuerte' (que papeletas nos les faltan), volveremos a ver un tira y afloja y muchos apuntan a que puede ser su empujón a la reconciliación.

