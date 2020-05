Lydia Lozano se niega a perdonar a Mila: "Ha sido indecente"

Lydia Lozano y Mila Ximénez protagonizaron un fuerte enfrentamiento en el último programa de 'La última cena'.

Mila atacó a Lydia donde más le duele: Con el tema Ylenia Carrisi.

En el primer programa de 'La última cena', Lydia Lozano también terminó entre lágrimas, aunque aquella vez en forma de auto crítica.

Mila estalló contra la actitud de su compañera: “Se tiene que hacer la víctima siempre y la protagonista.

El fuerte encontronazo entre Lydia y Mila Ximénez en 'La última cena' ha traído cola. Las colaboradoras de 'Sálvame' terminaron entre gritos, lágrimas y hasta el abandono del programa por parte de Lydia, y es que no le sentaron nada bien los ataques de su compañera sobre todo con el tema de Ylenia Carrisi. Pero, ¿fue el calentón del momento? Parece que no... En 'Sábado Deluxe', Lydia ha confesado que "me pareció indecente" lo que sucedió "por parte de mi ex compañera (porque ella dice que no se va a sentar más conmigo en las cenas porque se sienta con amigos)". Sobre si lo suyo tiene arreglo, asegura que "ya son muchas", así que parece no estar convencida de volver a ser amiga de Mila...

Lydia ha querido dejar claro que "no le consiento que me llame "resucita muertas de niñas" o que no se puede ser más "p***", y es que sobre todo le dolió porque, según cuenta, "diez minutos antes de la cena me dijo que iba a escribir un blog bonito sobre mi y que se me iban a saltar las lágrimas".

Conociendo a Mila Ximénez, no va a quedarse callada ante estas declaraciones, así que la guerra está servida... La duración, solo lo saben ellas...

