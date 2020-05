El hijo de Elena Rodríguez se ha sentado por primera vez en un plató de televisión.

Los hermanos contaron algunos de los episodios más complicados de su infancia.

Aitor reconoció que tuvo problemas de adicciones y que salió de ellos gracias a la ayuda de su madre.

Aitor Molinero, hermano de Adara e hijo de Elena Rodríguez, se ha sentado por primera vez en un plató de televisión para hablar de su infancia y hacer la última defensa de su madre que se encuentra en la recta final de 'Supervivientes'. Durante su paso por el 'Deluxe' los hermanos hablaron de la relación con sus padres y de cómo vivieron la época en la que la pareja de su madre les maltrataba. Una situación muy dura que Elena Rodríguez quiso contar en 'el puente de las emociones' y que hizo emocionar a Lara Álvarez por la dureza de sus declaraciones.

Los dos mantienen una relación muy distante con su padre Jesús Molinero, y aunque, Aitor se negó hablar de los motivos, si confirmó que su padre se cree que es de una manera, cuando realmente es de otra y puede que ese sea el motivo que les hace tener esta mala relación. El hermano de Adara dejó caer que podrían arreglarse, pero tenían que “tener una conversación” y “ninguno de los dos” se decidía dar el paso.

Aitor Molinero habló de cuál había sido el motivo del distanciamiento de su padre y explicó que él, de pequeño, había “sido muy rebelde” y que la que estuvo junto a él en todo momento fue su madre, Elena Rodríguez. Los colaboradores, movidos por las dudas, no dudaron en preguntarle a qué se refería con que había sido “muy rebelde”. El hermano de Adara explicó que había sido “mal estudiante”, que llegaba “tarde a casa” y que había hecho “cosas malas”. Una afirmación que terminó desarrollando segundos más tarde, cuando explicó que había tenido “una adicción” en el pasado, entre los diecisiete y los veinte años y que ya estaba “superada”. Fue su madre Elena Rodríguez la que le ayudó a superar esta adicción.



María Patiño quiso saber si alguna vez habían hablado del maltrato que sufrieron por parte de una de las parejas de su madre. A lo que ambos respondieron que no. Aunque Aitor reconoció que el apenas se acuerda porque era muy pequeño, pero que a "Adara le afectó mucho más porque era mayor".



"Nunca vi que maltratara a mi madre, pero recuerdo un día que estábamos en la cama riéndonos y hablando, vino y pegó a Adara", contó Aitor. Al escuchar estas palabras de su hermano, Adara explicó muy afligida que llegó un momento en el que ni reían ni hablaban por miedo a que les pegase. "Teníamos pánico", explicó la ganadora de 'GH VIP'.

Según explicó Adara esta pareja de sus madre era una persona muy agresiva y Elena estaba siempre triste, hasta que un día se mudaron y por fin terminó su pesadilla. "Era una persona muy agresiva, no entendía el comportamiento de los niños. Mi madre estaba continuamente triste... hasta que nos cambiamos de casa y no le volvimos a ver", añadió Adara.





Aitor reveló un episodio que vivió en casa de la madre del ex de Elena Rodríguez, cuando el hombre en cuestión le “bajó dela oreja sin tocar el suelo por las escaleras”.

Ni Adara ni Aitor recuerdan haber visto a ese hombre maltratar físicamente a su madre, pero sí que recuerdan que decía “cosas de forma agresiva” y “muy despectiva”. Los dos hermanos coincidían en que su madre estaba “triste continuamente” y que nunca mostraba su mejor cara por el infierno que estaba viviendo.

Dentro de la casa era un auténtico infierno, pero, según contó Adara, la cosa cambiaba cuando todos salían de casa. Durante los siete años que duró aquella relación tóxica, el ex de su madre “mostraba su mejor cara” en la calle, aunque ellos no podían evitar tener “muchísimo miedo”.

Fue una infancia muy complicada la que vivieron ambos y su única forma de escapar, tal y como confesó Adara, era aislarse en su propio “mundo”. Aitor confiesa que aquella etapa no le influyó en su carácter, pero la ganadora de ‘GH VIP 7’ asegura que el motivo de que ella tenga un carácter tan impulsivo tiene sus raíces en aquella etapa de su vida.

