yiya vive, por fin, su esperado cara a cara con antonio david

La concursante de 'Supervivientes' cree que la única altanera ha sido Rocío Flores.

Yiya insiste en que jamás se ha querido meter con el físico de Rocío, solo lo ha hecho con su actitud.

El huracán Yiya ha vuelto arrasar en su última aparición televisiva. Durante su participación en ‘Supervivientes’, hemos sido testigos del fuerte carácter con sus compañeros, especialmente con Rocío Flores, con la que antes de ser expulsada hacía las paces. Tanto en la palapa como en la convivencia con sus compañeros, la participante se caracterizó por decir lo que piensa, a pesar de que eso pudiera traerle consecuencias. Aunque al principio se convirtió en una de las concursantes más criticadas por su actitud ofensiva, después se ganó el cariño del público.

A pesar de que finalmente hizo las paces con Rocío Flores, Antonio David aún tiene presenta la actitud soberbia de Yiya con su hija. Y este sábado por fin se han visto las caras en 'Sábado Deluxe'. En su reencuentro, el colaborador aprovecha para recriminarle a Yiya su actitud no solo con respecto a su hija, sino durante su paso por el reality.

Pero Yiya no iba a dejar pasar ni una, y no ha dudado en contestarle con los zascas y expresiones que tanto le caracterizan, basadas en la ironía. Cuando más estalla ella es cuando él opina que su actitud con respecto a Rocío ha sido “de acosadora”. Yiya sigue insistiendo en la altitud altanera de Rocío Flores le hacían actuar de esa manera. Y que jamás se metió con su físico, solo con su actitud.

Antonio David le ha recriminado su falta de empatía y le ha dicho lo que piensa en realidad de ella: "Lo que tienes es envidia". La superviviente ha explotado: "Envidia, ¿de qué? Igual yo soy una mal aprendida, pero tu hija es una maleducada".

El padre de Rocío Flores, entonces, le ha recordado que la "única que tiene ego y soberbia" es ella, "lo altiva que vienes y lo prepotente que eres, te queda aprender mucho, empieza desde abajo con un poco de humildad". Y la concursante no se ha callado atacando de nuevo a Rocío Flores con la que tenía buena relación: "Aquí la única altiva que hay es tu hija".

Otro de los colaboradores que recibe “los palos” de Yiya es Kiko Matamoros. Él no ha dudado en cargar sobre ella por su comportamiento y Yiya decide vengarse atacando al colaborador sin haberse puesto de acuerdo en ningún momento.

