El hijo de Kiko Matamoros podría haber comenzado una relación con la médico Carla Barber.

Son muchas las pistas que la pareja ha ido dejando a través de las redes sociales.



Estela Grande ya cerró todas las puertas a posible reconciliación con Diego.



Diego Matamoros y Estela Grande se separaron después de sufrir una crisis sentimental a raíz de la polémica participación de ella en ‘GH VIP’ y ‘El tiempo del descuento’. Justamente, la tarde del sábado, Estela reveló cuál fue la mayor decepción que se llevó por parte de su marido y dejó cerrada la puerta a cualquier tipo de reconciliación. Y este domingo 'Socialité' descubría un bombazo, Diego Matamoros parece haber pasado definitivamente página en su relación con Estela. El hijo de Diego Matamoros ha encontrado otra vez el amor.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Según ha podido saber el programa María Patiño, Diego Matamoros ha sido visto besándose con una mujer muy conocida mientras tomaba algo en una terraza situada en Boadilla del Monte. El equipo del programa ha puesto rumbo al lugar donde se encontraban los jóvenes, pero no han conseguido captar ninguna imagen de la pareja.



Sin embargo, los testigos han contado a los reporteros del programa que se han tomado un desayuno muy completo, con tortilla incluida. Nos revelan que se besaban continuamente y que ha habido hasta palmadita en el culo cuando se han marchado. "Es una mujer muy conocida por su labor profesional y muy bella", eran las pistas que María Patiño daba.

Diego Matamoros Instagram

Después de dar muchas pistas y de especular sobre quién sería la nueva ¿novia? de Diego Matamoros, la reportera Miriam Muñoz ha desvelado que se trata de Carla Barber. Una conocida modelo que trabaja en la medicina estética y que participó en 'Supervivientes 2016'. Cuenta que han estado en una actitud muy cariñosa y que llevan varios días quedando.

Instagram

Nosotros hemos ido al perfil de la joven médico en Instagram y hemos descubierto que la joven ha compartido una fotografía abrazada a un chico que podría ser Diego Matamoros, pues lleva en la mano una de las pulseras que suele llevar el hijo de Kiko Matamoros.

Además, hace tan sólo un día la joven compartía una instantánea con un montón de rosas que alguien le había enviado y Laura Matamoros hacía un comentario que muchas seguidoras interpretaron como una confirmación de este noviazgo. "Espera que me he perdidoooooo", escribe la joven.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Carla Barber al igual que Diego Matamoros es una mujer divorciada. La joven canaria, ganadora de Miss España 2015, se casó con Camilo Esquivel en 2018 y siete meses después de dar el 'Sí, quiero' la pareja decidió emprender caminos por separado.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.