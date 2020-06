El romance recién confirmado entre Diego Matamoros y Carla Barber promete ser una de las historias de amor del verano.

recién confirmado Laura Matamoros, hermana de Diego y buena amiga de Carla, se ha pronunciado sobre el amor que ha surgido entre dos personas tan importantes para ella.



El nuevo amor entre Diego Matamoros y Carla Barber está dando mucho de qué hablar. La relación que ha surgido entre el hijo de Kiko Matamoros y la doctora especializada en medicina estética ha sorprendido a muchos lo que tenían la esperanza de que el colaborador volviera con su ex, Estela Grande. Laura Matamoros, hermana de Diego y buena amiga de Carla, ya se ha pronunciado sobre el romance entre estas dos personas tan importantes en su vida y lo ha hecho comentando los mensajes de amor que la pareja se ha intercambiado a través de Instagram. Al parecer, podría haber sido la influencer la que haya ejercido de 'Celestina' entre ellos y les podría haber presentado. Lo que sí parece probado es que Laura, que vive una segunda luna de miel con Benji Aparicio, está feliz con la nueva relación que ha surgido entre ellos y así lo ha dejado claro en los comentarios que ha hecho al romántico post que la pareja compartió.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Carla Barber subió su romántico beso con Diego y Laura le hizo un gracioso comentario. "Entoces cuñi no?", preguntaba y añadía un comentario posterior "Oiiiiiiiiiiiiiii♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️" fueron las palabras y los emojis que utilizó. La misma foto subió su hermano Diego y Laura también celebró la instantánea con unos corazones. Laura parece feliz con el romance que ha surgido entre ambos no sabemos si por qué Estela Grande no era de su agrado o por qué prefiere que Diego esté con una de sus mejores amigas. Laura y Carla Barber no solo son compañeras de confidencias sino que Matamoros es una de las asiduas a los tratamientos que ofrece la doctora en su clínica de estética.

@_lmflores Instagram

Sin ir más lejos, el mismo día que se confirmaba el amor entre Diego y la 'Miss España 2015', Laura acudía a la clínica Carla Barber de Madrid para realizarse uno de sus tratamientos semanales. "Ya sabéis que una vez a la semana vengo a mis tratamientos faciales y corpolares", explicaba en sus Stories.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.