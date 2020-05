'A propósito de Supervivientes' ha dado mucho que sí. Y es que, además de hacer un revisión de todos los finalistas de reality, los colaboradores han podido debatir sobre el concurso de todos ellos. Unas palabras que han desatado la guerra entre ellos en varias ocasiones. Dos de lo que se han tirado los trastos a la cabeza han sido Rafa Mora y Terelu Campos. De hecho, el colaborador de 'Sálvame' ha llegado a confesar un feo gesto que la hija de María Teresa Campos ha hecho a sus compañeros de este especial de 'Supervivientes 2020'.

