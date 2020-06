La vida de todos nosotros ha dado un giro de 180 grados por culpa del coronavirus, pero si hay alguien a quien le ha cambiado al vida del todo, ese es Hugo Sierra. A pesar de estar en Honduras aún protegido de la pandemia, el uruguayo se ha dado un tortazo de realidad al darse cuenta de que sus 3 meses en la isla han sido como una burbuja que está a punto de estallar. Él mismo ha confesado que su marcha al concurso, casi sin consultárselo a Adara a pesar de tener un hijo en común con ella, fue la manera más rápida que tuvo de escapar de una dolorosa ruptura después de que ella se liara con Gianmarco tras 'GH VIP 7' y en 'El tiempo del descuento'... pero el dolor le espera a la vuelta de la esquina.

Mediaset

Hugo ha luchado como un jabato para hacerse con el premio de 'Supervivientes 2020', y aunque la final está al caer y debería estar feliz, no es así, porque cenando con sus compañeros en la nueva localización tras volver a España, no podía evitar derrumbarse: "Veo esto y pienso en las muchísimas veces que no comí con mi ex pareja... cuando éramos una familia. Ya la casa que teníamos no la tengo más, evidentemente", decía a punto de romper en lágrimas. "Es algo que tenía que pasar, pero una cosa es imaginártelo y otra es que suceda", añadía.

Mediaset

"La cosa no está buena y no se sabe por dónde va a salir... pero voy a tener que asumir cosas que tenía mucho miedo de afrontar", decía Hugo, ya secándose las lágrimas. Está claro que su vuelta va a ser movida y va a tener que torear muchas circunstancias que ha ido posponiendo por el concurso... pero es hora de hacerles frente. ¿Lo conseguirá... o se hundirá por completo?

