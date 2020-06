Jodie Foster es una de las mejores actrices de la historia, pero también ha demostrado que se le dan bastante bien los negocios. La estrella ha conseguido desprenderse de este casoplón en tan sólo dos días por 2,6 millones de euros. La propiedad, de estilo colonial, se encuentra en la exclusiva zona de Calabasas, en California, y tiene más de 400 metros cuadrados. La villa cuenta con cuatro habitaciones, cinco baños completos y un precioso patio interior con una enorme chimenea de piedra.

El exterior de la casa también es una joya, con una coqueta piscina, jardines y un porche donde cenar en las noches de verano. La propiedad tiene techos abovedados y una decoración fiel al estilo de Jodie: elegante y discreto.

Nada materialista

La actriz vive bastante alejada de la industria del cine, aunque ahora rueda uno de los capítulos de ‘Tales from the loop’, una de las apuestas más fuertes de Amazon. Ella insiste en su amor por dirigir, pero a sus 57 años asegura que el cine ya no es lo más importante de su vida: “No me interesa lo material. Las cosas que me importan son intangibles. La relación con mis hijos, mis relaciones sentimentales, mis amigos, mi trabajo; esos momentos inesperados, unos maravillosos y otros terribles, como vivir la muerte de una persona que quieres”.

Estilo colonial

Agencias

La casa de Jodie tiene casi 500 metros cuadrados y cuenta con un precioso patio interior que da luz a todas las estancias.

Agencias

La actriz la adquirió en 2015 por 2 millones de euros.

Minimalista

Agencias

Su casa es tan discreta como ella. El salón está presidido por una gran chimenea sobre la que hay una pantalla de plasma. La estancia tiene salida al jardín y grandes ventanales para que entre el sol.

Rústica

Agencias

La cocina cuenta con un frigorífico de doble puerta y una gran isleta central de mármol donde picotear o poner el desayuno.



Vida en el exterior

Agencias

La casa cuenta con un porche exterior para descansar después de disfrutar de un chapuzón en la piscina.

Despacho

Agencias

Jodie Foster también tenía estancias reservadas al trabajo. Seguro que le llegan un montón de proyectos para leer, aunque ella cada vez es más selectiva.



Vigas de madera

Agencias

El dormitorio principal de la casa tiene un vestidor, baño completo y biblioteca. Los cuadros de naturaleza ponen la nota decorativa a unas habitaciones pensadas para relajarse a tope.



Agencias

De invitados

Agencias

El resto de estancias también tienen baño, pero con ducha en vez de bañera. Los suelos también cambian y pasan del negro –destinado sólo al dormitorio de la actriz– a la madera blanca.

Agencias

