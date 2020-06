Estela acaba de confesar que ya no está enamorada de Diego Matamoros pero se hace un tatuaje nuevo muy parecido a uno de su ex.

La ex gran hermana muestra los tatuajes que se hizo cuando estaba con su él.



Madrid ha llegado a Fase 1 y Estela Grande estaba como loca porque esto ocurriera. ¿Por qué? Porque la ex gran hermana llevaba tiempo soñando con poder ir a un estudio de tatuaje. Pero tranquilos que no era para borrar la historia de amor con Diego que lleva en su piel grabada con tinta, sino para hacerse un tattoo nuevo muy especial que ha resultado ser muy parecido a uno que lleva su ex. ¿Coincidencia o mensaje en clave para su antiguo marido? Si hace unas semanas era Diego Matamoros quien mostraba todos sus tatuajes, ahora le toca el turno a ella. Estela muestra uno por uno todos los tatuajes de su cuerpo, incluidos los tres que se hizo cuando estaba enamoradísima de su ex.

Mtmad

Pues para sorpresa de todos, Estela no tiene ninguna intención de borrarse los tatuajes que hizo durante su relación con Diego Matamoros, con quien se casó en julio de 2018 y con quien rompió tras su paso por 'GH VIP', sino que además se hace uno muy parecido al que lleva su ex. “Todos los tatuajes que tengo forman parte de mi vida, de lo que he sentido, son parte de mi historia de las cosas que he vivido así que no me arrepiento, ni me planteo quitármelos”, confiesa la ex gran hermana en su canal de Mtmad.

Mtmad

Estela se acaba de hacer su sexto tatuaje, una delicada rosa en el antebrazo que la tiene 'in love'. “Es el tatuaje más grande que me he hecho hasta ahora, es brutal”, explica. Y es que la ex de Diego está encantada con su nuevo tattoo al que no puede dejar de poner adjetivos: “Esto sí que es una joya y no un diamante. Una obra maestra”. Lo que no explica es porqué tenía tantas ganas de hacerse una rosa ¿será porque Diego también lleva tatuada una...?

Mtmad

Estela quiso compartir con todos sus seguidores el momento en el que se dejaba tatuar. Un día después, ya en casa, se animó a repasar el resto de tatuajes, especialmente los que se hizo cuando estaba con Diego. Dos de ellos, los tienen en común. Estela lleva la silueta de un triángulo que su ex tiene también pero coloreado por dentro. “Me gusta y no me planteo quitármelo ni nada de eso. Para mí significa el equilibrio”, cuenta.

Mtmad

Otro que la parejita se hizo en común es un pequeño universo con estrellas, planetas y luna tatuado en varios colores. En su día, Diego Matamoros dijo que significaba “un universo de amor”, aunque Estela se queda más con lo mono y cuqui que es.

Mtmad

Y el tercer tatuaje que se hizo en la era Diego Matamoros parece que quería decirle algo... En el talón del pie, Estela se tatuó 'mi amor' pero el tiempo ha ido borrando la palabra amor a pesar de que ella se lo ha repasado varios veces. “El 'amor' se ha borrado”, explicaba entre risas. Aun así confesaba “también me lo hice cuando estaba con Diego. El significado va a estar ahí siempre”.

Mtmad

Además, Estela tiene también un corazoncito que se hizo con dos de sus mejores amigas en un viaje a Ibiza. Pero quedaba el más especial, la frase de Martin Luther King 'I have a dream' que lleva tatuada en la ingle y que fue su primer tatuaje. “Me lo hice con 17 años cuando falleció mi abuelo porque era muy especial y no hay día que no le echo de menos”.

