Si hace unos días os contábamos que Diego Matamoros tenía pensado pasar por quirófano, ahora, por fin, podemos ver el resultado. El hijo de Kiko Matamoros decidía operarse el abdomen para marcar sus abdominales, y es que a pesar de dietas y mucho deporte, siempre hay un cúmulo de grasa que es imposible de eliminar por culpa de la genética... pero Diego no acepta un 'no' por respuesta ¡y ha tirado de la cirugía! Así, piensa conseguir la 'tableta' de Cristiano Ronaldo -como ya hiciera en su día Leticia Sabater- a través de la técnica del lipováser... y hemos flipado con la cantidad de grasa que le han sacado.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de que Diego no ha enseñado el proceso, sí hemos podido ver su cuerpo antes de la operación, y aunque se notaban un poco sus abdominales (especialmente después de unos meses en los que ha perdido peso por el confinamiento y por haber pasado el coronavirus), él los quiere súper definidos. ¡Menudas pintas antes de entrar al quirófano!

Mediaset

Eso sí, lo malo ha venido después, ya que en su primera noche ha tenido muchas molestias y algunos dolores: "No es que duela, pero es molesto. La sensación es de agujetas, pero como si te hubieras dado una caña brutal haciendo abdominales. He pasado la primera noche y es muy molesto, porque al final te mueves. Y luego es que la doctora ha decidido no cerrar del todo los puntos para que drene y quede un poco más planito… así que bueno, ha habido un poquito de sangre", ha contado en su canal de MTMad mientras lucía su nueva faja compresora. "Parezco Billy Elliot... con pañales", bromeaba, aunque lo está pasando regular: "Nanuk se lo he tenido que dejar a mi madre y a mi hermana, porque si no puedo ni levantarme, imaginad estar con un perro. Se me saltan los puntos por todas partes. Así que estoy más solo que la una, pero contento por haberme podido hacer lo que quería".

Mediaset

Y si hemos alucinado con algo, es con la confesión de la cantidad de grasa que salió de su abdomen en la operación, a pesar de que no parecía que hubiera tanta: "un kilo y medio", ha contado. ¡Guau! Deseando estamos de ver el resultado...

Mediaset

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.