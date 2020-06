Hoy se enterará la audiencia de lo que piensa Anabel de su chico.

La colaboradora ha vuelto a los platós convertida en toda una estrella de las redes sociales.

Si lo sé no vengo. Ese podría ser el pensamiento de Anabel Pantoja en su regreso al plató de 'Sálvame' después de 60 días de ausencia por el estado de alarma. La sobrina de Isabel Pantoja ha colaborado con el programa desde Canarias, con sus famosas clases de entrenamiento desde que comenzó el estado de alarma, y este 1 de junio ha vuelto al plató con una desagradable sorpresa y entre lágrimas.

El programa ha abierto la caja de los 'secretos' y Anabel es la protagonista. Se trata de un vídeo en el que se escucha una conversación de la colaboradora con otra persona en la que, al parecer, pone de vuelta y media a su chico, Omar Sánchez. Tal es lo que dice por su boquita que la redacción del programa considera que la "boda aplazada" de Anabel y su chico podría pasar a ser "la boda cancelada".

Tal ha sido la tensión que la prima de Kiko Rivera no ha podido contener las lágrimas. "Tengo 33 años y es la única vez que puedo decir que he sido feliz al 100%. Mi familia está sana, estoy feliz. Tengo trabajo y un hombre que me quiere y ver esa frase "boda cancelada", comentaba Anabel mientras se secaba las lágrimas.



Capturas TV

Anabel ha confesado que nunca ha sido desleal a su chico, así que por ahí no van los tiros y ha explicado por qué se mudó a Canarias, después de que los colaboradores del programa insinuasen que fuese por petición de Omar porque a Omar no le gustaba la vida que llevaba en Sevilla. "Comienzo con 'el negro' hace dos años y medio y me he ido a Canarias hace tres meses. Me fui porque estaba dando vueltas como una peonza Madrid-Sevilla-Canarias. Al final decido estar en Canarias por la vida más tranquila, porque él entrenar allí y por la escuela que nos hemos montado allí. Yo en Madrid estaba muy mal psicológicamente. Yo era infeliz venía a trabajar mal", ha descrito.

"¿Omar te parece un mier*?", le preguntaba Kiko Hernández. "Cómo me va a aparecer eso? Es una expresión que uso mucho, pero ¿cómo voy a pensar eso?", respondía Anabel, muy nerviosa.

La sobrina de Anabel Pantoja ha reconocido que en su relación ha habido altibajos y que durante el confinamiento han discutido hasta "por una mosca" y que ha podido hablar con algún amigo y decir esa expresión de mier* porque "es soy muy mal hablada" pero no pienso eso de él.

Capturas TV

