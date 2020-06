Belén Esteban se separó de Miguel por un motivo muy especial.

La de Paracuellos rompe a llorar tras las palabras de Jorge Javier.

El pasado 31 de marzo, Belén Esteban desvelaba que llevaba 12 días separada de Miguel Marcos. El coronavirus había hecho mella en la pareja, pero no en su amor. Al ser la colaboradora de 'Sálvame' un persona de alto riesgo y su marido, personal sanitario, por el bien de ella decidieron que él se instalase en su piso de soltero mientras durase la crisis por el COVID-19. Ahora, dos meses después y con la situación sanitaria más controlada, Miguel Marcos ha vuelto a casa. Así lo ha confirmado Belén mientras preparaba un arroz con leche para su sección 'La recetas de Belén'.

La colaboradora de 'Sálvame' ha dejado claro que están juntos pero no revueltos. Es decir, que duermen bajo el mismo techo pero no en el mismo colchón. Eso no quita que no hayan tenido tiempo para hacer, literal, según las palabras de Paracuellos, "ñaca ñaca" después de varios meses sin verse. "Vivir sin él ha sido muy duro", ha confesado Belén.

Capturas TV

La de Paracuellos ya le ha hecho un 'encarguito' a Miguel. Le ha dado el día libre a su 'operadora de cámara' y el conductor de ambulancias ha sido el encargado de grabar a su mujer mientras preparaba su receta. Y la verdad es que no se le estaba dando nada mal. Aunque se nota que la directora sigue siendo Belén, que se ha cabreado con la dirección por las bromas que le gastan sobre sus recetas, y ha acabado cortando la conexión.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.