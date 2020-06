Anita Matamoros ha vuelto a operarse el pecho.

La influencer ha pasado de nuevo por quirófano para retocarlo porque no quedó contenta tras su primera operación hace dos años.

Hace tan solo unas semanas, Anita Matamoros compartía un vídeo con sus seguidores en Instagram en la que les explicaba que quería volver a pasar por quirófano. La razón por la que la hija pequeña de Kiko Matamoros y Makoke volverá a someterse a una intervención es para etocarse de nuevo el pecho.

Hace dos años la joven se sometió a una reducción y una mastopexia (elevación) de sus mamas. Sin embargo, llevaba meses pensando que el resultado no era el esperado y no se sentía cómoda con el aspecto que le había quedado. Además la cicatriz de la anterior operación no convencía a Anita y ella misma confesó que su pecho “se había vuelto a caer un poco”.

Su nueva operación estaba prevista para el 19 de mayo, pero un pequeño imprevisto de salud impidió que se realizara y la intervención tuvo que ser retrasada.

Así que por fin llegó el esperado momento de poner todo en su sitio otra vez y arreglar lo que a Ana no le gustaba.

A su lado ha estado en todo momento su madre, Makoke, y tal y como la propia Anita contaba en sus Stories, la operación ha salido muy bien aunque se alargó más de lo esperado.

La influencer ha querido agradecer las muchas muestras de cariño que ha estado recibiendo desde que anunció que se sometería a una nueva operación. Anita ha sido operada por el doctor González-Nicolás al que también ha querido agradecer su profesionalidad.

Aunque se encontraba muy dolorida, estaba contenta y tranquila. Esa noche la ha tenido que pasar en el hospital pero tras unas horas más, estará de vuelta a casa.



