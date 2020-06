No hay verano sin single de Leticia Sabater. Esto es así. Si hace unos años lo que marcaba el inicio de la época estival era el posado de Ana Obregón, ahora lo es el lanzamiento del tema del verano por parte de la expresentadora catalana. Ya lo hizo con 'Mr Policeman', 'La salchipapa' o 'Toma pepinazo', y este fatídico 2020 sólo lo levanta Leti con un single. ¿El título del que acaba de sacar? 'Vete pal carajo', un tema que se lo podríamos dedicar perfectamente a este año en general, y en el que la artista se convierte en novia a la fuga. ¿Tendrá algo que ver con el desamor que vivió a principios de año con un hombre casado?

Nada más empezar tiene un ritmo de lo más pegadizo y sabemos que va a ser un hitazo... pero que ciertamente nos recuerda a otra canción anterior. ¿No os suenan familiares ese 'beat' y esos violines? Efectivamente, el ritmo de la canción es similar a 'TUSA', la canción de Karol G con Nicki Minaj, si bien también parece haberse inspirado en Bad Gyal y Rosalía con su repetitivo 'tra tra'. Un mejunje digno de la reina del petardeo. ¿Qué podía salir mal? Y ojo al cartel promocional del single, que tampoco tiene desperdicio:

Este lunes, fecha del lanzamiento, Leticia Sabater se convertía en 'trending topic' nacional en 'Twitter', y aunque ha recibido comentarios de lo más variados, en general quienes han visto el vídeo han agradecido que ponga una nota de humor a todo lo que nos está tocando vivir.

