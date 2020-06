Cuando uno está a gusto con la vida y tiene una situación estable, en muchas ocasiones siempre se plantea la misma pregunta: ¿y si ampliamos la familia? Esa debe de ser la misma que se ha hecho estos días el colaborador de Telecinco Miguel Frigenti, que sin más miramientos, ha decidido hacerse ¡con dos perritos casi idénticos! El joven, a sus 32 años, ya vive con su novio en un piso de Madrid, y tras el triste fallecimiento de uno de sus tres perritos, Valiente (un Yorkshire Terrier), hace tan sólo unos días, han decidido que un clavo saca otro clavo y se han hecho, de golpe, con otras dos mascotas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Miguel y su chico, Nuhazet, han decidido llamar a las dos criaturas 'Chip' y 'Chop', igual que las dos traviesas ardillas que le hacían la vida imposible al pato Donald. Y desde luego, traviesos son un rato, ya que les hemos podido ver en los Stories de Miguel subiéndose por encima de él y mordiendo sus pantalones. Como consejo, más le vale empezar a enseñarles lo que es un mordedor... ¡porque a este paso se va a quedar sin ropa y sin muebles! Y es una pena con lo bonita que tiene su nueva casa...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Miguel y Nua están ya más que acostumbrados a estar rodeados de mascotas: en su vida ya tenían a Valiente, a Nina y a Buffy, pero tras la dolorosa muerte de Valiente estos días, los jóvenes periodistas han querido pasar de tener 2 perros a 4. ¿Podrán con las fieras...?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.