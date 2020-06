La reconciliación entre Isa P y su madre sigue siendo una realidad.

La hermana de Kiko Rivera demuestra cómo Isabel Pantoja la echa de menos durante este confinamiento.



Costó sí. La reconciliación en el clan Pantoja costó sangre, sudor y lágrimas. Vale igual sangre no pero oye la frase así de melodramática pega y mucho con el universo Cantora. Porque la relación entre Isabel Pantoja y su única hija ha sido una auténtica montaña rusa de emociones, toda una telenovela que, lo reconocemos, nos tenía enganchados. Tras muchos desencuentros y desplantes, el buen rollo llegó por fin en febrero de este año cuando la muerte de la madre de Irene Rosales conllevó un acercamiento entre Isa P. y Kiko Rivera que, poco después, desembocó en reconciliación con dedicatoria de amor televisada incluida. Pero desde entonces, y cuarentena de coronavirus mediante, poco se ha vuelto a saber sobre si madre e hija seguían o no estando reconciliadas, hasta ahora...

Diego Puerta

Isa P. lo ha dejado más que claro a través de su perfil de Instagram con un gesto de lo más tierno con el que ha derretido a sus ya entregados seguidores. La joven, que está preparándose para su regreso a su puesto de colaboradora en 'El programa de Ana Rosa', ha subido un storie con una foto muy especial que le había mandado su madre, Isabel Pantoja.

Instagram Isa Pantoja

“Mi mami me mandó esta foto”, reza el texto rematado con el emoticono de una mariposa que acompaña a una instantánea de la infancia más tierna de Isa P. junto a su madre. En la foto se ve a la tonadillera con gafas de sol agachada a la altura de su hija entonces una niña monísima vestida de blanco que miraba muy sonriente a cámara.

Telecinco.es

Con este gesto en plan remember, Isa P. deja claro que la reconciliación con su madre sigue intacta. Aunque están acostumbradas a la distancia, la cuarentena hace mella en los sentimientos familiares y como nos pasa a casi todos se echarán de menos más de lo normal. Por eso no es de extrañar que Isabel Pantoja, que ya reconoció que no llevaba muy bien el confinamiento, le haya mandado a su hija esa foto tan cuqui para recordarle sus años más felices y hacerle ver que tiene ganas de volver a verla y abrazarla con el mismo fervor que lo hizo en 'Supervivientes'.

telecinco

Lo que está claro ahora es que madre e hija no solo sí siguen de buen rollo, sino que también se intercambian mensajitos que demuestran su amor maternofilial. Mientras las fases de desescalada avanzan y llega el ansiado momento del reencuentro, las dos se consuelan teniendo contacto a través de las nuevas tecnologías a las que la tonadillera está cada vez más acostumbrada como demostró al entrar por sorpresa en un directo de su sobrina Anabel. Por cierto, ahora que la boda entre Anabel y su negro podría estar en la cuerda floja, Isabel podría enviarle también alguna foto para levantarle el ánimo a su sobrina.

