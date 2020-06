Sufrir un robo por la calle es una de las peores experiencias a las que una persona se puede enfrentar: de sentirse segura, pasa a sentirse completamente desprotegida y débil... pero mucho peor es que te entren a casa a robar y tú no te enteres de nada hasta que llegas. Esa desagradable sensación es la que vivieron hace casi un año las colaboradoras televisivas y ex grandes hermanas Anabel Pantoja y Susana Molina. Ambas se encontraban viviendo en Madrid después de que Susana volviera de grabar 'La isla de las tentaciones' en verano de 2019, ya sin Gonzalo, y fue entonces cuando Anabel le ofreció un hueco en su piso a su amiga del alma.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de que se las prometían muy felices las dos compartiendo vivencias en la capital, lo que no se esperaban es que, poco después de la llegada de Susana, un desalmado iba a asaltar su casa mientras ellas salían a cenar. Así lo ha contado Molina en su canal de MTMad: "Yo hago la mudanza de Sevilla a Madrid y me vengo a un piso en el que está Anabel con un amigo. Yo no deshago las cosas porque era algo temporal. Yo quería buscar piso de manera pausada, encontrar mi piso ideal. Pero una noche, de repente, nos robaron. Prácticamente me lo robaron todo a mí", ha recordado, todavía con nerviosismo evidente al contarlo.

Mediaset

Fue precisamente el día del cumpleaños de Anabel, un 15 de julio, cuando todo ocurrió, y desde luego el día no pudo acabar con peor sabor de boca: "Anabel lo contó, pero no se podía contar. Bueno, no se QUERÍA contar que yo estaba ahí con ella porque fue cuando acababa de llegar de 'La isla de las tentaciones' [...]. Si yo hubiera dicho que estaba con Anabel y que nos habían robado, hubiera sido muy evidente", ha explicado la murciana.

Mediaset

La experiencia, desde luego, es para echarse a temblar: "Llegamos y la puerta estaba cerrada. Normal. No habían forzado la puerta. Entramos y mi habitación estaba… no os podéis ni imaginar. Todo destrozado. Le había comprado unos regalos a Anabel e incluso me los abrieron", ha recordado. "Me acuerdo perfectamente que llegamos Anabel y yo. Nos miramos y no sabíamos cómo reaccionar. Ella me dijo 'yo pensé que como eras tan desordenada...'. Yo soy desordenada, pero hasta este nivel, que parece que ha pasado cualquier cosa... Y me dio un ataque de risa, pero de risa nerviosa: me robaron el ordenador, el Ipad, un móvil… me dejaron seca y me robaron todo. Fuimos a denunciar y todo, pero yo ya no estaba cómoda en esa casa", revela.

A pesar de las investigaciones policiales a raíz de la denuncia, nunca se dio con el ladrón... así que normal que Susana ya no quisiera estar en esa casa: "Yo estaba obsesionada con que no quería estar sola en ese piso y entonces me cogí este, pero lo hice sin pensar". "Esto pasó un viernes, y yo el lunes vi este piso y dije 'me voy'. Prácticamente porque era un séptimo y aquí no podían entrar', ha contado.

Mediaset

Ahora, sin embargo, Susana quiere encontrar otra cosa más acorde a sus gustos y necesidades, pero la pandemia ha truncado sus planes... y más ahora que, según revela, los propietarios no quieren hacer contratos de larga duración "porque el año que viene los quieren alquilar como pisos turísticos". Y eso, añadido a que cuando dice que trabaja como autónoma en redes sociales como influencer, se niegan en rotundo: "Te ven como un alienígena, que hay que tener lejos y no lo quieres en tu casa. Automáticamente te dicen que no", se lamenta.

Mediaset

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.