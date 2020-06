Mila Ximénez no quiere hacer las paces con Lydia Lozano.

Lydia Lozano: “No es cuestión de perdón, es cuestión de hablar.



Desde que volviera a salir a la palestra el caso Ylenia, el plató de 'Sálvame' se convertía en un polvorín. Un polvorín que terminó de estallar el pasado sábado 30 de mayo durante 'La última cena' mientras Antonio Montero y Mila Ximénez cocinaban. El programa terminó con una monumental bronca entre Mila Ximénez y Lydia Lozano tras las que ambas no se habían vuelto a ver las caras hasta que ha llegado el reencuentro. Para mediar entre ambas y tratar de que la paz reinara en el plató, se hacían públicos 'Los mandamientos de Sálvame'. Aún así, la paz no termina de llegar sobre todo porque Mila decide pasar de fumarse la pipa de la paz con Lydia y hace unas demoledoras declaraciones sobre ella.

“No es cuestión de perdón, es cuestión de hablar. Yo entiendo que esté mal, que tenga un pinzamiento pero no soporto los insultos. No somos amigas pero sí somos buenas compañeras y tengo buen rollo con ella”, comenzaba diciendo Lydia de lo más conciliadora a pesar de que días antes se negaba a hacer las paces con ella.

Sin embargo, Mila no estaba por la labor. “Vengo dispuesta a que Lydia juegue sola que es lo que le gusta. No voy a discutir, no tengo ningún interés en tener una bronca con ella, ni en hacer las paces. Lydia está viviendo una mentira desde hace 15 años y eso agota. Es una obrera de la tele y siempre tiene la pala en la mano. Pido perdón a la audiencia”, decía muy relajada eso sí.

Pero la cosa no se quedó solo ahí. “Soy muy pasional, muy vehemente muy incómoda pero no soy tan mujer cósmica como mi compañera Lydia lozano que creo que es un personaje importantísimo y una colaboradora fundamental. Cuando termina el programa yo me quito el traje de faena porque si no nos volvemos locas y creo que Lydia debería descansar. Cuando llego a mi casa me olvido de lo que ha sucedido, tú no, sigues y sigues y eso a mí me produce un cansancio infinito y creo que te pasará factura”, explicó Mila Ximénez.

