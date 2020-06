Anabel Pantoja cuestionada por cómo trata a su prometido Omar.

La colaboradora protagoniza un vídeo de lo más polémico que ha hecho que se avergonzara de sí misma.



Anabel Pantoja volvía a 'Sálvame' por primera vez el pasado 1 de junio tras varias semanas de confinamiento con su prometido Omar Sánchez en su casita de Canarias. Sin embargo, lejos de recibirla por todo lo alto, el programa le tenía guardado un as en la manga que se convertía en un zasca de campeonato para la sobrina de la tonadillera. Un vídeo de lo más comprometido que tenía a Anabel como auténtica protagonista y que consiguió sacarle los colores y que se avergonzara de haberlo grabado en su día. Ella lo borró pero 'Sálvame' se lo descargó para emitirlo ahora y hacer que la colaboradora lo pasara fatal. ¿Qué se ve en el polémico vídeo de Anabel Pantoja?

Tras una fiesta con amigos, la sevillana grababa un directo en Instagram donde aparecía ya de madrugada de lo más contenta cantando canciones. Eso sí, Anabel no paraba de beber agua y le costaba un poco hablar con claridad. Aquí tienes la primera parte del vídeo que Anabel Pantoja se arrepiente de haber realizado.

Venga vale, la cosa no es para tanto porque quién no ha estado un poco contenta de más y se ha venido arriba a base de palmas entonando a voz en grito su canción favorita. Pero eso no era todo. De repente, en el vídeo se escucha a su prometido, Omar Sánchez, pidiéndole a su novia que se vaya a la cama. Una petición que no sienta nada bien a Anabel que reacciona de un modo digamos poco amable. Pero mucho mejor verlo así que dentro vídeo.

El trato que Anabel Pantoja le da a su 'Negro' en el vídeo es enseguida cuestionado por todos en plató e incluso apuntan a que podrían ser la causa de que anulara su boda. La cosa no fue a mayores pero la prima de Kiko Rivera pidió perdón por su comportamiento. “Soy la primera a la que le da vergüenza. Me acuerdo de mis padres y de mi Negro que estaba a mi lado aguantando, él se cabrea y de ahí la discusión”, explicaba.

Al día siguiente de la emisión del vídeo. Anabel vuelve a reconocer que su carácter le pasó factura. “Tengo mis errores no soy perfecta. Creo que el Negro está conmigo por otros valores que no son el físico. Voy a intentar corregir algunos errores que tengo”, expresaba en el plató.



