La hija de Kiko Matamoros y Makoke se sometió a una operación de pecho el pasado 1 de junio.

La influencer ya pasó por quirófano para someterse a una reducción y una mastopexia (elevación).

Anita Matamoros no lo está pasando nada bien con el postoperatorio de su nueva operación de pecho. Tal y como ella contó en su Instagram, esta sería la segunda vez que pasaba por quirófano para retocarse esta parte de su cuerpo. La primera fue hace dos años, pero el resultado no fue el esperado y la cicatriz que se le había quedado tampoco. Además, como ella misma confesó, el pecho "se le había vuelto a caer un poco". Así que ya sabía a los dolores a los que se enfrentaría tras la intervención, pero esta vez le dolía "mucho más".

La hija pequeña de Kiko Matamoros y Makoke pasó por quirófano el 1 de junio y la primera noche fue muy bien. "Hemos venido a casa. He pasado buena noche porque no sé qué me he tomado pero he dormido mucho. Me duele mucho el pecho, más que la última vez, pero estoy muy tranquilita y muy contenta desde casa", explicaba Ana a sus más de medio millón de seguidores.

Pero varias horas después, en su nueva conexión con sus followers, la influencer no les daba buenas noticias. Anita no podía soportar más el dolor y preocupada llamó a la clínica donde la habían operado. "Os pongo un poco al día. He dormido todo el día y cuando me he despertado me dolía muchísimo. Así que he escrito a la clínica para que me cambiasen las vendas y me pusieran un sujetador porque no aguantaba el dolor ni la presión", confesaba la hija de Kiko Matamoros ya de vuelta de la clínica.

Anita ha explicado que al cambiarle las vendas por el sujetador ha podido ver los resultados de su operación, aunque hasta dentro de unos días no se verán realmente (pueden pasar incluso semanas), la influencer ha revelado que está "muy contenta con lo que he visto".

El pasado 1 de junio, cuando aún se encontraba en el hospital, la hija de Makoke compartió esta imagen con sus seguidores agradeciéndoles las muestras de cariño.

Anita tenía muchas ganas de pasar por quirófano y estaba muy segura de dar este paso. En principio, la intervención estaba prevista para el 19 de mayo, pero tuvo que se cancelada después de que en la analítica del preoperatorio, que siempre se hace para valorar el estado general del paciente, le saliese falta de hierro.

