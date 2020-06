Violeta, que hace poco se sinceraba sobre el trastorno alimentario que padeció, ahora desvela qué enfermedad sufre.

La joven ha decidido ir al médico para tratarse por primera vez de esta dolencia.

Violeta reconoce que es un poco hipocondríaca pero, en esta ocasión, parece que sí tiene motivos para serlo. En la mañana del miércoles 3 de mayo, la novia de Fabio se dirigía en al médico para empezar a tratarse de una enfermedad que le diagnosticaron hace unos meses pero de la que aún no había podido recibir tratamiento. Un día antes, la ex superviviente reconocía no sentirse muy bien y sufría una pequeña lipotimia mientras entrenaba en el gimnasio. “Me ha dado un bajón de tensión y he estado todo el día como mareada”, contaba a sus seguidores en un storie. Tras el incidente, Violeta decidía que por fin había llegado el momento de acudir a un especialista para ponerse en manos de profesionales.

“Este año cuando me hice las pruebas médicas para volver a 'Supervivientes', me diagnosticaron hipertiroidismo”, desvelaba Violeta en un storie en su perfil de Instagram. La colaboradora televisiva reconocía no haberse enterado muy bien en qué consistía esta enfermedad autoinmune que afecta a la glándula tiroides provocando que esta genere más hormonas tiroideas de las necesarias.

“Me dijeron tienes que pedir cita con el endocrino urgentemente y vino la cuarentena y nunca la pedí”, confesaba Violeta que ahora ha decidido hacerlo. La novia de Fabio explicaba algunas cosas que le ocurrían y que ella sospechaba que podían estar relacionadas con su hipertiroidismo.

Una de ellas era que había detectado cambios de peso extraños. “Cuanto peor como, más cantidad y más insano, más adelgazo”, contaba. Para ilustralo ponía el último ejemplo concreto: “Este fin de semana he estado en Elda comiendo falta, mucho y rollo insano pero al llegar a Madrid peso menos”.

“Soy hipocondríaca y enseguida me empiezo a rallar así que sin falta voy a pedir cita al médico porque me ha dado una lipotimia y entrenando he tenido que parar porque me estaba viniendo abajo”Y dicho y hecho. Al día siguiente, Violeta salía de casa rumbo al médico. “Voy al ginecólogo y también al endocrino por lo de la tiroides porque yo pensé que era bastante más leve pero parece que no es ninguna tontería”, explicaba mientras esperaba el coche que la llevara a la consulta.

