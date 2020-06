Quien ama el deporte, probablemente haya pasado este confinamiento (que, por fin, vamos dejando atrás) bastante mal. La pandemia generada por el coronavirus, y su consiguiente encierro, ha provocado el cierre de los centros deportivos de toda España, obligando a todos a quedarse en casa sin poder hace un poco de ejercicio. Sin embargo, quienes lo tienen por estilo de vida, como el ex concursante de 'La isla de las tentaciones' Álex Bueno, han visto su cuerpo cambiar en las últimas semanas, a la vez que veían desvanecerse todos los logros conseguidos a lo largo de los años. No en vano, el propio Álex ha perdido ¡10 kilos de masa muscular!

Así lo confesaba él mismo en sus redes sociales, aunque el cambio era más que evidente, pro ejemplo, en los brazos, que pasaban de esto...

...a esto:

Sin embargo, con la desescalada y el cambio de fases, Álex ha podido volver a hacer lo que le hace feliz: levantar pesas. "Es complicado para la gente que nos gusta el fitness, porque es un deporte muy desagradecido y cuando pasa algo como que no puedes seguir la dieta, ni entrenar bien, ni ir al gimnasio... viene el estrés, no descansas, te vienes abajo muy rápido. Estás bien físicamente, pero no como antes", contaba.

Eso sí, la vuelta al gym le ha costado un disgusto, y es que, al desacostumbrar al cuerpo al deporte, sus ganas estaban intactas... pero su cuerpo iba por libre: "Tengo náuseas, mareo y mal cuerpo", decía grabándose en el espejo tras volver a una rutina con, probablemente, más peso del que ahora mismo pueda levantar, "pero soy feliz", añadía. "Cada día me voy viendo más yo".

