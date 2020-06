Dicen que los ricos también lloran... o eso nos cuentan, pero claro, siempre es mejor llorar en un yate en Positano que en un "piso" de 45 metros cuadrados. La que no sabemos si ha llorado en la intimidad de su megamansión es Kylie Jenner, pero desde luego un disgusto se ha tenido que llevar, porque después de celebrar por todo lo alto el año pasado que la revista Forbes le había otorgado el título de 'billonaria' (y no sólo eso: la billonaria más joven de la historia hecha a sí misma... aunque habría que ver dónde estaría sin su afamada familia)... ¡ahora van y se lo quitan! ¿Serán crueles?

Pues sí: la revista más importante del mundo de los negocios ha decidido retirarle el certificado a la hija de Kris Jenner después de que el conglomerado de empresas de belleza L'Oréal adquiriera arte del accionariado de la firma 'Kylie Cosmetics'... y se diera cuenta de que los números no cuadraban, y es que habían desembolsado 600 millones de dólares (que se dice pronto) para comprar y explotar la firma de Kylie (que, por su parte, se levantó nada menos que 250 millones directos a su bolsillo), pero había más humo que otra cosa, porque la firma tenía mucha fama... pero no había vendido tanto como decían.

La matriarca del 'klan' Kardashian-Jenner ha decidido no dar más detalles sobre lo ocurrido y dar la callada por respuesta a la revista Forbes, aunque a Kylie tampoco es que le afecte mucho a su vida diaria: efectivamente, ya no tiene el título de 'billonaria' (para lo que hace falta tener un valor total de 1.000 millones entre propiedades, 'cash' y empresa), pero tampoco es ninguna 'muerta de hambre', ya que no llega a los 1.000 millones... pero su 'net-worth' se sitúa en los 900 millones.

¿Y qué son 100 milloncejos para ella? Unos cuantos pintalabios y unas paletas de sombras más... y dentro de poco, quizá, lo vuelva a conseguir. De hecho, su reacción en redes sociales no ha dejado indiferente: "Puedo hacer una listas de 100 cosas más importantes que fijarme en cuánto dinero tengo", ha escrito. Desde luego, un comentario que sólo una multimillonaria puede hacer...

i can name a list of 100 things more important right now than fixating on how much money i have — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

