Antonio Montero no lleva unas semanas precisamente fáciles en el plató de 'Sálvame'. El colaborador del programa de Telecinco ha mantenido unos tensos tira y afloja con sus compañeras María Patiño y Gema López. Con las dos lleva años compartiendo profesión pero últimamente ellas han criticado duramente el trabajo y ciertas actitudes de Montero.

Antonio Montero ha tenido que escuchar muchas descalificaciones por parte de sus compañeras que van desde mentiroso, a pesetero, mala persona, traidor... La mala situación entre ellos llegó a su punto más duro cuando María, víctima de los nervios, llamó a Montero "hijo de p***" el pasado fin de semana antes del estreno 'La última cena' y tras haber mantenido una discusión con él.

La mala relación que hay entre Patiño y Montero ha tenido hoy otro punto fuerte de fricción. Durante el 'Sálvame' del miércoles, ha salido a la luz una conversación que mantuvo el paparrazzi con José de Santiago, que le estaba entrevistando para la revista 'Pronto'.

Durante su charla, Montero lanza duros calificativos a sus compañeras. María Patiño, Gema López o Chelo García Cortés son las peor paradas.

A María la califica de 'loba', a Gema de 'raposa', a Lydia Lozano de 'loba con piel de cordero' y a Chelo, 'hiena'.

Mientras Patiño escuchaba las 'lindezas' que Montero les dedicaba mantenía el gesto muy serio y afirmaba: "Eres un gran superviviente y puedes hacer todo lo que quieras que no voy a ser tu enemiga". Además reconocía que para que no le afecten sus palabras está intentando tenerle menos cariño y verle solo como un compañero de trabajo.

Montero intentaba restar importancia a sus palabras diciendo que no lo decía con mala intención y se comprometía a mandar la conversación completa a María para que pudiera escuchar todo lo que decía de ella.

Además, Antonio cree que ha habido muchos malos entendidos entre María y él y se han confundido las cosas. De hecho, le gustaría recuperar su relación con Patiño: “Me hago el malo para divertirme, no hago las cosas para hacer daño”, decía.

Desde luego a Montero no se le veía muy afectado porque ha terminado bailando y ha intentado incluso, sacar a bailar a la propia María, que ha declinado su invitación.

