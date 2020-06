Susana Megan sigue confiando en la medicina estética a pesar de los sustos que se ha llevado.

La influencer ha sufrido un nuevo percance esta vez en sus labios.



La historia de Susana Megan se repite. Si hace unos meses vivió un episodio dramático tras someterse a un retoque para disimular las ojeras, ahora ha sufrido un nuevo revés estético. La cosa no es tan seria como lo fue la anterior que le costó muchas lágrimas, pero sí lo suficiente para quitarle el sueño a la ex pretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' que ha terminado por ir al doctor para que le solucionara el desaguisado.

¿Cuál ha sido nuevo problema estético esta vez? Susana se detectó unos bultos en el interior del labio que le aparecieron tras hacerse un aumento inyectándose ácido hialurónico. Vale que por fuera no se notan pero ella estaba en un sinvivir notándose esas extrañas inflamaciones.

Tan inquieta estaba con el percance de sus labios que ha decidido dedicarle un capítuto entero al tema en su canal de Mtmad. Sobre todo, Susana estaba muy preocupada porque su novio Manu Lombardo notara los bultos a la hora de besarla. “Es algo que me atormenta y me perturba”, confiesa aunque su chico ya le ha dicho que no nota absolutamente nada raro.

Aunque la influencer deja claro que el problema no era para nada doloroso, ni suponía un dramón estético que le afeara los labios, ella se sentía incómoda. Por esa razón, la ex viceversa decide ir a la consulta para que el doctor lo solucione. ¿Cómo? Inyectando un líquido para disolver el ácido hialurónico que tenía acumulado en la zona interior del labio.

“Tengo un poco de miedo” confesaba mientras esperaba en la consulta con la mascarilla puesta. Al salir, develaba que no había podido grabar nada porque se había puesto muy nerviosa a pesar de que no era doloroso. Susana se quitaba la mascarilla para mostrar el resultado. “Está hinchado como un pato pero bajará en unas horas” confesaba para que sus seguidores del canal no se asustaran.

Y así fue. Una semana después, Susana Megan podía por fin mostrar el resultado final con el que parecía satisfecha a pesar de que aún notaba un lado un poco inflamado por dentro. La ex viceversa había esperado tantos días para mostrar sus labios porque le habían salido unas pequeñas costras alrededor.

Como especialista en el mundo retoques estéticos, la ex tronista mandaba un consejo a sus seguidores para que lo tuvieran en cuenta antes de hacerse algo. “Quiero deciros desde aquí que tengáis mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con la medicina estética que nos os vendan las motos. Por favor, informaros bien de los sitios, que os dediquen un tiempo en consulta. No es ninguna tontería”, finalizaba.

