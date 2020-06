Cuando nuestros padres nos dicen de pequeños que no debemos fiarnos de nadie, debería ser una frase que nos tatuáramos en la memoria, y es que, a pesar de que muchas veces tendemos a fiarnos de las buenas intenciones de la gente, no todo el mundo es bueno. Si no que se lo digan a la ex viceversa y ex superviviente Lola Ortiz. La joven acaba de desvelar uno de los grandes dramas de su vida en su canal de MTMad, y no hemos podido alucinar más, porque una persona muy cercana a ella ¡intentó robarle su vida!

A día de hoy, todavía no se atreve a contar todo, ni siquiera a dar nombres, pero su vida dio un vuelco hace unos años, cuando una persona que conoció a través de las redes sociales se convirtió en una buena amiga... que llevaba segundas intenciones: "Estando en 'MYHYV' conocí a mucha gente que me pasaba confidencias de los concursantes, y en concreto una chica que sabía mucho, pero no tenía nada que ver con ese mundillo. De hecho, empezamos incluso una amistad, me invitó a su casa y conocí a su familia. Me pareció una tía genial... pero me engañaba por detrás sin yo saberlo. Era incapaz de darme cuenta", recuerda.

"Ella me hackeó el móvil, se metió en mis redes sociales y supo todo lo que yo hablaba con mi gente, con mis amigos, mi familia… TODO, y lo utilizaba para ponerme en contra de todo el mundo: yo por ejemplo hablaba con una amiga sobre algo y después ella venía diciéndome que tuviera cuidado, porque una persona iba por ahí contando mis intimidades, y me convencía de que era mi amiga la que lo había contado por ahí. Me manipulaba de tal manera que todo era súper creíble, y realmente pensaba que todos me estaban traicionando. Es una historia que puede corroborar Amor Romeira", señala con amargura.

A pesar de que todo el mundo la avisaba, ella no se daba cuenta de que le estaban comiendo la cabeza, y apostó 'todo' a la amistad con esta chica, y hasta se mudó a Madrid para estar más cerca de ella... pero acabó perdiendo hasta que tuvo una revelación: "Casualidades de la vida, un día salimos por Madrid de fiesta y yo me encontré con Julen (ex de Violeta Mangriñán). Roneamos un poco… y ella estaba como celosa. Yo iba con otra amiga. Ya por entonces sospechaba de ella porque estaba hasta las narices de haberme alejado de todo el mundo y de que actuara como si fuera mi novia… y le planté cara, diciéndole que ella no se tenía que meter en con quién hablaba y con quién no".

Fue entonces cuando las amigas de la chica (que nunca quiso presentárselas para evitar, según Lola, que se enteraran de la doble vida que llevaba) se metieron por medio, y fue ahí cuando "toda la mierda salió a flote": "yo solté un montón de cosas que ella me había dicho de ellas… y claro, empezaron a flipar. En esa misma noche me enteré de que llevaba una doble vida en la que estaba metida hasta su familia", revela, y añade: "A día de hoy, todavía no sé si lo que quería era estar conmigo, o aislarme de todo el mundo, o quitarme mi vida…".

Y eso no fue lo peor, sino que la chica ¡lo había hecho más veces antes! "Cosas de la vida, con el tiempo, hablando con una ex concursante de ‘Gran Hermano’, le conté todo lo que me había pasado… y ella me dijo “a mí también me ha pasado”. Claro, con razón esta chica sabía tantas cosas de la gente de MYHYV, porque ya había engañado a más gente… pero a la tonta que consiguió engañar durante un año y medio fue a mí, porque ella es una persona que sabe decirte lo que quieres oír y amarrarte", recuerda, antes de dar un consejo a sus seguidores: "Si alguna vez os pasa algo parecido, cortad por lo sano, porque el daño psicológico que me hizo me traumatizó de por vida. Esto que cuento es un resumen, y no lo cuento todo, pero que ni me atrevo… pero pasaron cosas muy graves que son denunciables".

