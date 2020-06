Salir de una carrera y colocarse en el mundo laboral con lo que has estudiado no siempre es fácil (de hecho, en según qué profesiones, es incluso difícil), y si hablamos de Periodismo, mucho más. Por eso, muchas veces hay que pelear como una jabata por un puesto... pero siempre habrá alguien con 'morro' dispuesto no sólo a conseguir un puesto de trabajo... ¡sino también a robárselo a otra persona! Y si hay alguien que lo ha hecho sin escrúpulos, ha sido Yiya del Guillén, polémica ex concursante de 'Supervivientes 2020'.

A pesar de que a ella le va estupendamente con su bar en Madrid, ella estudió Periodismo y es algo a lo que quiere dedicarse, y en 'Sálvame' ha visto una oportunidad de oro tras pasar por el reality de supervivencia, y aunque todos los sillones están ocupados con colaboradores, hay algunos que no le convencen.

Mediaset

Desde que volviera a España, Yiya no se ha cortado un pelo a la hora de discutir con nadie, ni siquiera con pesos pesados que la han criticado como Kiko Matamoros o María Patiño (a la que ella llama, "cariñosamente" según dice, 'la Pestiño'), y tampoco ha tenido reparo al enfrentarse a Antonio David Flores después de poner a su hija, Rocío, de vuelta y media durante el concurso. Pero no, ellos no están en su diana... sino Chelo García Cortés.

Mediaset

Aunque Yiya admite que es el remanso de paz que le hace falta al programa, cree que es demasiado "calladita". ¿Significará esa palabra para ella lo mismo que 'prescindible'? De momento, lo que se dice con buen pie, no ha empezado, y es que a pesar de que el programa le pedía que no dijera nada de su visita a 'Sálvame', ya se había dedicado a contar en redes sociales que visitaría el programa porque se perfilaba como nueva colaboradora del espacio... ¡Menuda manera de hacer amigos nada más aterrizar!

