Apenas quedan unas horas para que se enciendan los focos en el plató de 'Supervivientes 2020' y Jorge Javier Vázquez anuncie el nombre del flamante ganador de la edición más dura de este reality. Los nervios de cara a la gran final inundan desde hace días las redes sociales que ahora están ya a punto de estallar cuando falta tan poco para el desenlace. Jorgé Pérez, Hugo Sierra, Rocío Flores y Ana María Aldón son los concursantes que esta noche se juegan la victoria.

Pero al margen de las quinielas por quién será el ganador de 'Supervivientes 2020', hay algo que tiene en un sinvivir a los fieles seguidores del programa, saber a quién brindará su apoyo en plató esta noche Gloria Camila, ¿a Rocío Flores o Ana María Aldón? El duelo entre ambas está servido.

Dale al play en el vídeo de arriba para descubrir el último gesto de Gloria Camila que decanta la balanza hacia Rocío Flores. Por si a lo largo del concurso, el comportamiento de la hija de Ortega Cano ya dejaba claro que tiene debilidad por su sobrina, su último movimiento en redes sociales ha terminado por confirmarlo.

Y es que a pesar de que la joven se sienta en plató cada semana como defensora de Ana María Aldón, no siempre ha cumplido al 100% con este papel, puesto que la actitud de la mujer de su padre le ha decepcionado más de una vez.



