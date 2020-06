Gianmarco Onestini vuelve a la carga con un nuevo capítulo en 'Maracana' su canal de Mtmad. Desde su habitación de adolescente en su casa de Italia, donde huyó tras su última ruptura con Adara en plena cuarentena por el coronavirus, el chico se somete a una ronda de preguntas temáticas sobre realities realizadas por sus seguidores.

Y entre pregunta y pregunta, hay una que nos ha puesto alerta y que tiene que ver con el maletín que el italiano se llevó el pasado mes de febrero al proclamarse vencedor absoluto de 'El tiempo del descuento', el reality que se montó tras finalizar 'GH VIP 7'. Gianmarco se sincera y desvela qué ha hecho con los 30.000 eurazos que contenía el maletín. Si alguien se atreve a especular, se aceptan apuestas, pero si pasas de adivinanzas y quieres saberlo ya, nada más fácil que seguir leyendo.

Si estabas pensando que el ex de Adara se había fundido por completo ya el dinero ganado con el sudor de su frente en el reality de Telecinco, lo sentimos estabas equivocado. Al parecer, Gianmarco no es nada derrochador porque según ha confesado aún no se ha gastado los 30.000€ al completo. “Todavía no he pensado cómo lo quiero invertir”, explica. Eso sí, hay una parte que ya ha desaparecido pero porque ha decidido gastarla en algo muy especial y ahí viene una noticia nueva...

Gianmarco Onestini anuncia que tiene un proyecto sorpresa a punto de ver la luz y a que a él ha dedicado parte del dinero del premio. “Hay una sorpresa que estoy preparando desde hace tiempo y donde he invertido pasta, tiempo y pasión pero aún no os lo puedo decir. Ahí he invertido parte del premio. Es una cosa muy bonita que creo que os va a gustar muchísimo. Tengo unas ganas increíbles de compartirlo con vosotros”, desvela con una sonrisilla.

Pues parece que el italiano nos ha salido emprendedor y promete sorprendernos con un nuevo proyecto. Y claro aquí ya estamos como loc@s pensando en qué podrá ser la nueva locura. ¿Va a sacar una línea de ropa? ¿se va a meter a cantante? ¿piensa hacerse un canal de youtube con el pivonazo de su hermano? Ahora sí, se aceptan apuestas.

