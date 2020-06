Tu revista favorita ya está a la venta. Esta semana analizamos qué está pasando en la relación de Anabel y Omar Sänchez. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja teme que su boda peligre por un polémico vídeo que subió a Instagram en el que hablaba a su chico con muy 'poco tacto' tras una noche de juerga.



Anabel borró el vídeo pero en su regreso a 'Sálvame' tras el confinamiento, sus directores decidieron ‘regalarle’ una sorpresa: emitir el dichoso vídeo.

En él se ve a Omar Sánchez pedirle que deje de grabar y se vaya a la cama, pero ella no hace ni caso. “¡Te quieres callar ya la boca! Si te quieres ir a dormir vete, yo quiero cantar”, le contesta de malas maneras.

La colaboradora de Telecinco pidió perdón y reconoció que siempre ha sido muy mal hablada. Sus compañeros metieron cizaña y Anabel acabó derrumbándose después de que Rafa Mora le dijera que hablaba a su chico “como a un perro”.

La sobrina de Isabel abandonó el plató entre lágrimas: “Es la primera vez que soy feliz en una relación, ¿y ahora queréis crucificarme? Dejarme ser feliz, evolucionar como mujer, casarme… Una mala noche y un mal día lo hemos tenido cualquiera”, explicó.



Pero Kiko Hernández terminó de rematarla: “La boda aplazada podría pasar a ser la boda cancelada”. ¿Superarán esta crisis?

Pero este no es el único tema que llevamos esta semana. Atónitos nos hemos quedado cuando supimos que Nacho Vidal está imputado en un delito por homicidio imprudente. El actor porno participó en un ritual para desintoxicar de las drogas al fotógrafo José Luis Abad y durante el mismo, fallecía de un parto cardiaco. Te contamos todos los detalles de este extraño caso.

Además no te pierdas todo lo que se sabe de la nueva ilusión de Alejandra Rubio. Y es que la colaboradora de 'Viva la vida' ha estrenado la Fase 1 en Madrid a tope y ha quedado con sus amigos para disfrutar con ellos de la noche madrileña. No hay duda de que este misterioso joven le ha devuelto la sonrisa a la hija de Terelu.

