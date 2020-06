Nació hace 26 años en Burjasot, Valencia, en el seno de una familia gitana en la que lo que se escuchaba era flamenco. Nyno empezó en la música urbana por casualidad, y lleva mucho tiempo arrasando. Ahora acaba de conseguir ser disco de oro con ‘Hola, nena’, la canción que canta junto a Omar Montes.

¿Cómo ha sido el aterrizaje de ‘Supervivientes’?

Uf, he vuelto descolocado. En la isla no teníamos ni idea de la locura que ha sido la pandemia. Ha resultado duro volver y no poder abrazar a los míos.

La tele es tentadora. ¿Te ves repitiendo experiencia?

Prefiero la música. Hice ‘Supervivientes’ porque pensé que sería un reto increíble, pero no creas, me costó aceptar. Tenía mucho miedo a fastidiarla, al final no sabes si la falta de comida te va a volver loco. Pero bueno, creo que la isla me ha ayudado a quitarme esta fama de chulito. Ahora sólo quiero centrarme en mi disco.

Tu familia, ¿se tomó bien que te quisieras dedicar a la música urbana?

Pues nunca se lo dije porque me daba vergüenza. De chiquillo sólo cantaba tonterías. En aquel entonces se llevaba el rollo malote de barrio y yo me creía Chuck Norris (risas). Mi padre se enteró de que cantaba porque se acercaron unos fans al puesto de zapatos que teníamos en el mercadillo para felicitarme por mi música.

¿Y qué te dijo?

En casa se escuchaba Camarón y, bueno, lo único que me pidió fue que cambiara las letras y que no hiciera tanto el mono. Decía muchas bobadas. Ahora se sienten muy orgullosos de lo que he conseguido.

He leído en una entrevista que estuviste a punto de ser futbolista profesional.

Sí, era rapidísimo, el máximo goleador de mi barrio. Jugaba en las categorías juveniles del Levante y era muy bueno, pero lo que se siente en el escenario no lo cambio por nada.

En la música suele haber mucho postureo. ¿La isla te ha bajado a la tierra?

Totalmente. Me he comprado zapatillas que me han costado un dineral, camisetas que me he puesto sólo una vez…Y, mira, me he ido a Honduras y he estado tres meses con dos pantalones. El teléfono móvil tampoco lo he echado de menos. Me he dado cuenta de que todo es una tontería, lo único que me ha faltado es mi familia. Te cambia la vida.

¿Y crees que este cambio se mantiene en el tiempo?

Siendo sinceros, no. Luego todo se normaliza. Las primeras semanas flipaba con cada bocado de comida y todavía me alucina meterme en la ducha, pero esas sensaciones se acabarán pasando y uno vuelve a ser el de siempre.

¿Qué amigos te llevas de la isla y a quién no quieres ver?

Ferre y Jorge son con los que más me he sentido identificado, pero no le voy a negar el saludo a nadie. Hasta mis broncas con Rocío o Avilés ya las he olvidado. Comprendo que intentaron mancharme para ganar. Con Yiya tengo mi particular relación amor-odio.

Por cierto, ¿qué tiene que tener una mujer para conquistarte?

Simpatía, que tenga personalidad y que se cuide. Que haga deporte, pero tampoco en plan obsesivo. Me gustan naturales, pero que no sean dejadas. Me encantaría tener niños.



Tres meses

Nyno se convirtió en el séptimo expulsado de Honduras. El valenciano reconoce que se pensó mucho lo de ir a la isla, pero ahora volvería a repetir. “Ha sido una experiencia increíble”, asegura.

Dueto con Omar

Nyno ha lanzado la canción ‘Hola, nena’ junto a Omar Montes. El tema lleva ya mas de diez millones de visitas en YouTube y se ha convertido en disco de oro en España.“Somos amigos desde hace años, compartimos la pasión por la música y el boxeo. La primera vez que Omar se subió a un escenario fue conmigo”, nos explica el valenciano.



