Durante estos meses en su casa de Madrid junto a su mujer, Silvia Casas, y su hijo, Pedro, Manu Tenorio ha tenido tiempo para perfeccionar sus dotes en la cocina, ejercer de profesor de su hijo y componer. Aunque dice que esto último lo ha hecho poco, "porque hay veces que las letras no salen". 'El resto de mi vida', es una de esos temas que le ha salido del corazón al sevillano y te encoge el corazón.

¿Qué parte positiva has sacado al confinamiento?

De pequeño hubo un curso que no pude ir al colegio porque no había plazas y mi abuela me enseñó a leer en la cocina, mientras ella cocinaba en mi casa de Triana. He querido repetir la historia con mi hijo. Le he enseñado y ha ido mejorando día a día.

Eres un padrazo.

Procuro. Una de las cosas más grandes que puede hacer un ser humano es ser un buen padre.

Una vez nos dijiste que no quieres que siga tus pasos.

Yo quiero que tenga sus pasos. Porque su padre sea músico, no es necesario que él sea lo mismo. Elija lo que elija, que ponga todo su trabajo de corazón.

¿Ha sido dura tu carrera?

He tenido etapas. Gracias a Dios vivo de la música. También he tenido bastantes decepciones, pero como cualquier otro ser humano con cualquier otra profesión.

¿Tú tenías un plan B?

No. Yo intenté estudiar, pero puse todas las fichas en esta profesión. Yo sabía que de aquí no me iba a bajar nadie.

¿Cómo se plantea este verano?

Pues vamos a adaptarnos a las circunstancias.

¿Llevas a Pedro a los conciertos?

Sí, pero es muy pequeño. A él le gusta mucho la música.

¿Os animáis a tener otro?

De momento estamos practicando. Yo estoy bastante bien como estoy, pero ya nos lo planteamos. Pedro nos presiona para tener un hermano.

Sólido matrimonio

¿Cuál es el secreto de vuestra relación?

Silvia entiende perfectamente mi profesión y yo, la suya. Y aunque trabajemos juntos, tenemos nuestra parte independiente. Si hubiese un secreto, lo patentaría. Uno de los secretos es que nos conocimos en una edad que ya teníamos una madurez. Cada uno había vivido sus historias y la vida nos encontró cuando queríamos vivir algo estable.

¿Tú eras muy mujeriego?

Tampoco excesivamente.

¿Te molesta que te sigamos preguntando por ‘Operación triunfo’?

No, porque eso nos ha consagrado de alguna manera. Seguimos estando en la memoria colectiva de este país. Marcamos el principio de un nuevo funcionamiento de la industria musical de este país. No me arrepiento de nada.

Mantienes buena relación con tus compañeros, ¿has felicitado a Bisbal por su paternidad?

No he tenido la oportunidad. Ni sé si tengo el teléfono, porque con él no tengo una relación asidua como con Chenoa, Rosa o Nuria Fergó. Con David Bustamante o Bisbal no tengo relación, pero no por desavenencias o algún problema, cada uno sigue su camino.

¿Irás a la boda de Chenoa?

¡Claro! Por circunstancias se ha tenido que cambiar la fecha, pero claro que iremos. Lo importante es que estén juntos, porque Chenoa está en su mejor momento. Parece que no pasan los años por ella. Lo importante es que sean felices y ya lo celebraremos.

Familia feliz

Manu Tenorio y Silvia Casas se casaron en 2008. Cinco años después nació su hijo, Pedro. El sevillano asegura que el secreto de su feliz matrimonio está en que ambos se conocieron cuando ya tenían una madurez.

Un single muy solidario

Pocos han ayudado como él. Ha cedido todos los beneficios del single ‘Me tiene loco’ a los comedores sociales del padre Ángel para ayudar a los colectivos más afectados por la crisis del COVID-19. Además, ha compuesto el tema 'El resto de mi vida', dedicado a las víctimas del coronavirus (no te lo pierdas en YouTube).

