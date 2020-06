Alejandra Rubio confesaba estar “conociendo a alguien” en 'Viva la vida'.

en 'Viva la vida'. La hija de Terelu estaba soltera desde febrero que rompió con Álvaro Lobo.

Hace cuatro meses que puso punto final a su historia de amor con Álvaro Lobo, pero Alejandra Rubio vuelve a estar ilusionada. Fue ella misma la que lo confirmó en el plató de ‘Viva la vida’ después de que Kiko Matamoros lo soltara en directo: “El chico tiene 30 años y es el que le hace sonreír en estos momentos. Lo sé porque se lo estaba contando a Alba Carrillo entre bambalinas”, dijo el colaborador. Ante esto, la hija de Terelu, que ya ha cumplido los 20 añitos, no tuvo más remedio que confesar con una sonrisa nerviosa: “Estoy conociendo a alguien, pero no quiero dar muchos detalles”.

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El pasado martes 2 de junio Alejandra quedó con un grupo de amigos para disfrutar de la noche madrileña ahora que se puede. Estuvieron en la terraza de un restaurante comiendo sushi. Ella estaba sentada junto a este amigo con el que compartió a solas juegos, risa, confidencias y... ¡coche! Precisamente el joven es, según ha publicado la revista 'Hola', Tassio. Se trata de un joven arquitecto que actualmente es responsable de unas bodegas de vino. Es más en el perfil de Instagram de las bodegas hemos visto una foto de Alejandra.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Durante su salida, tras el picoteo, Alejandra se fue paseando con su nuevo más mejor amigo con el que comparte el gusto por el color negro.

GTRes

Muy conjuntados, los dos fueron bromeando y presumiendo de complicidad por el camino. La joven iba impresionante con un vestido lencero y botas altas.

Gtres

Porque cuando acabó la velada ambosAlejandra se subió en el coche de su amigo y él la llevó hasta su nuevo apartamento en Aravaca.¿Será su nuevo amor? Durante la quedada le sacó más de una sonrisa…

Gtres

La joven, desde que se separó de Álvaro Lobo el pasado mes de febrero, vive sola en un apartamento alquilado en Aravaca, muy cerca del piso al que se acaba de mudar su madre. Precisamente junto a ella también la vimos hace unos días en otra terraza. ¿Le hablaría allí a Terelu de su nuevo amor? ¿Le gustará más que su último ‘yerno’?

Álvaro Lobo ya es historia

Gtres

El primer amor público de Alejandra Rubio fue el Dj Álvaro Lobo tanto que hasta una posible boda sobrevolaba la relación. Estuvo con él dos años, el último compartiendo piso en el centro de Madrid. En febrero pusieron fin a su amor. “Teníamos vidas distintas, teníamos que crecer mucho profesionalmente y ya está”, se limitó a decir ella.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.