María Patiño aseguraba que Anabel Pantoja cobra casi 20.000 euros al mes por sus publicaciones en Instagram... Pero ella misma se ha encargado de desmentirlo.

Sale a la luz un episodio del pasado de Gema López que te va a dejar con la boca abierta.

La colaboradora de 'Sálvame' descubre el lugar más especial de su casa.

En estos días donde se celebraba la final de 'Supervivientes 2020' como casi el evento del año, ha habido otro tema que ha dado mucho de qué hablar en 'Sálvame': El dinero. Sí, el dinero que cobran los colaboradores y no precisamente por su trabajo en el programa... Muchos de ellos se han convertido en 'influencers' en toda regla, véase Anabel Pantoja y su exitazo en pleno confinamiento, pero no es la única. Otros rostros como el de Gema López se han convertido en el centro de atención, y es que ella también consigue un dinero extra gracias a las redes... Según Miguel Frigenti, su compañera pide 1.800 euros por las publicaciones patrocinadas en su cuenta de Instagram.

El colaborador de televisión se ha puesto en contacto con una persona que gestiona los contactos de los famosos con un producto y ha conseguido conocer las tarifas de las colaboradoras.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

telecinco

Según el colaborador, ese pastizal ganaría Gema López por compartir una publicación y varios ‘stories’ sobre el producto. “Es un caché bajo”, ha asegurado. Unas palabras que ha aclarado la propia Gema.

“Los precios dependen mucho del tipo de contrato con la marca. No se puede dar un precio concreto. Además, hay marcas que quieren contigo una continuidad y cierran todo un año contigo, y negocias a la baja porque te interesa. Pero por un productor concreto, por un post y cuatro ‘stories’ no se está pagando lo que dice Frigenti”, ha asegurado la colaboradora. Además, ha aclarado que lo que cobran no va íntegro para ellas: “Tienes que quitarle el 20% de lo que se queda esa persona que te hace la gestión, pásalo a tu propia empresa y añade las retenciones… Al final se queda todo en menos de la mitad”.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.