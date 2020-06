La pareja se comprometió en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones' pero la crisis del coronavirus ha hecho que la boda tenga que esperar.

Jose y Adelina compartieron concurso con Fani y Christofer, Susana y Gonzalo, Andrea e Ismael y Fiama y Álex Bueno, pero su relación fue la única que salió aún más consolidada si cabe.

Fani y Christofer, pese a la crisis vivida en el 'reality', consiguieron retomar su relación al salir y ahora también están comprometidos.

'La isla de las tentaciones' ha sido, sin duda, la bomba del 2020 en cuanto a 'realities' televisivos se refiere. Si bien es cierto que nadie olvidará el "Estefaníaaaa", muchos tampoco se olvidarán del dolor de Gonzalo al ver como perdía a Susana o de la romántica pedida de matrimonio de Jose a Adelina, sin duda la pareja más ñoña y tierna del 'reality'. Mientras el resto se cuestionaba sus relaciones, ellos cada día estaban más seguros de lo que tenían y fortalecían su amor, quizá por eso fueron los favoritos de muchos... y tal ha sido su éxito que la pareja ha dado un paso más para cumplir con el deseo de sus seguidores: Abrirse un canal de YouTube. "Nos hace mucha ilusión comunicaros que estrenamos nuestro... 🎥 ¡¡Canal de YouTube!!💣💥 Lo habéis pedido un montón y queremos compartir muchos momentos con vosotros por lo que empezamos fuerte con un BOMBAZO 🤫🤯🤭", ha anunciado Adelina en sus redes. Pero, ¿a qué bombazo se refiere? Pues... ¡Están buscando una casa más grande porque quieren ampliar la familia!

Tan fuerte salió aquella relación del 'reality' que pronto les veremos pasar por el altar y dar la bienvenida a su primer (o primeros, quien sabe) hijo... ¡Enhorabuena pareja!

