El pasado viernes, durante 'La última cena', Mila y Lydia protagonizaron un fuerte encontronazo que terminó con lágrimas y abandonos.

En el primer programa de 'La última cena', Lydia Lozano también terminó entre lágrimas, aunque aquella vez en forma de auto crítica.

En su primer reencuentro tras la mega bronca, Mila confesó no estar dispuesta a hacer las paces con Lydia.

Si hay una colaboradora en 'Sálvame' sin pelos en la lengua, esa es Mila Ximénez. No se calla una ni parece estar dispuesta a empezar a hacerlo, y eso, a veces, le trae sus consecuencias... La última llegó en forma de mega bronca con una de sus compañeras, Lydia Lozano, que hizo que ambas terminaran entre lágrimas, gritos, insultos... Nada agradable, desde luego. Pero después de la tormenta siempre llega la calma y aunque en un primer momento ninguna parecía estar dispuesta a reconciliarse, han conseguido llegar a un acuerdo. En el último programa de 'La última cena', las colaboradoras han compartido mesa para degustar el menú de María Patiño y Chelo García-Cortés, y llegó el momento de hablar. La primera en entonar el 'mea culpa' fue Mila: “Hubo un par de cosas en las que estuve excesiva. Creo que debo aprender a controlarme un poco más y si paso la línea, no pasa nada por pedir disculpas. Pido perdón a Lydia, y creo que ella también debe pedirlo por abandonar mi cena”.

Lydia no dudo en aceptar las disculpas de su compañera y respondió: “Pedí perdón a la productora por abandonar el programa pero no a Mila. Quería decirte que lo siento muchísimo. Luego te vi llorando… Intensifiqué los nervios que podías tener al cocinar yéndome y te pido mil disculpas”.

Mila, además, ha valorado el trabajo de Lydia y ha aprovechado para lanzarle algún pirpo: “Tiene muchísimas cosas que a mi me encantan. A mí me gusta trabajar contigo, mucho”, le ha dicho a Lydia. “Te lo agradezco”, le respondía su compañera emocionada.



Han reconocido que deberían calmarse y "conocernos", ya que ambas se alteran con facilidad: "No entremos en debate", zanjaban.

