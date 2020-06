La joven confesó hace unos días que ya no estaba enamorada de Diego Matamoros.

El hijo de Kiko Matamoros ha encontrado el amor en una gran amiga de su hermana Laura.



Estela devela en qué tipo de reality le gustaría participar y hasta donde llegaría.



Estela Grande por fin ha roto su silencio. La joven ha subido un nuevo vídeo a la plataforma de 'MTMAD' para aclarar muchas de las cosas que se han dicho sobre su vida estos días. En el vídeo, la exconcursante de 'GH' ha hablado sobre su situación sentimental actual, ha aclarado si va a participar en algún reality y ha roto su silencio sobre su relación con Diego Matamoros. La modelo habla alto y claro, sincerándose sobre su posible participación en un reality show y si le gustaría entrar con pareja. Además, Estela revela cuál sería su casting perfecto y rompe su silencio sobre su actual relación con Diego Matamoros y su nueva vida.

Estela Grande comenzaba el vídeo con gran alegría, pues Madrid ya ha entrado en la fase 1 y gracias a ello, ya se va normalizando un poco la situación. Para después comenzar con la chicha: "Bueno, tengo aquí varias preguntas muy jugosas. En los últimos días, cada vez que entraba en Twitter, en Instagram o encendía la tele, veía una historia nueva de mi vida, que no significa que sea verdad", comenzaba explicado la colaboradora de 'Viva la vida'.



La joven ha querido hablar sobre su futuro en televisión, aunque no ha dejado nada claro. Hablando sobre su futuro en televisión, Estela ha confesado que no sabe que le deparará (tampoco en la vida) y que, por ahora, está “experimentando” con las distintas oportunidades profesionales que le van dando. La modelo ha querido pedir respeto también a todas esas personas que se dedican a criticar sus apariciones televisivas por su falta de experiencia. "Poco a poco me voy soltando y aprendiendo. Si que es verdad que hay gente que es un poco cruel y se meten conmigo. Un poquito de tregua, por favor que estoy aprendiendo", pedía Estela.

Sobre si entrará en un reality o no, ella cree que sí. "No sé qué tipo de reality, pero se que lo voy a vivir intensamente. Algo tipo 'Amor a prueba' o 'Volverías con tu ex', programas chilenos que tienen pruebas físicas, que creo que puedo aportar mucho y además, me encanta".

"Si es un reality sentimental no puedo ir porque no tengo pareja. Y no sé si iría con mi pareja porque creo que es algo que tienes que vivir en solitario, porque las mejores decisiones las vas a tomar tú sola", explicaba Estela Grande.

Entre confesión y confesión, las preguntas sobre Diego Matamoros no han tardado en llegar y Estela ha dejado muy clara su postura al respecto. La modelo ha roto su silencio sobre su relación actual y ha hablado con la misma sinceridad que ha mostrado en todos y cada uno de sus capítulos de ‘mtmad’. “Él tiene su vida y yo la mía”, ha confesado. Para después repetir que está bien y que está sola.

