Sofía se pone tierna (y muuuuy sexy) para celebrar el cumpleaños de su chico

"Hoy ha cumplido un añito más mi gran amor, gracias por aparecer en mi vida, más pronto que tarde lo celebraremos como tú y yo sabemos", le escribe Sofía.

Kiko Jiménez ha soplado 28 velas este 6 de junio y ha pedido todos y cada uno de los deseos por y para Sofía Suescun. El joven lo celebraba junto a sus compañeros de 'Sálvame' este viernes en 'La última cena': "Mi deseo, casarme contigo", le declaraba Kiko a su chica ante miles de personas que los siguen. Y ella no tiene deseos muy distintos... La joven ha querido felicitar a su chico dedicándole unas tiernas palabras: "Hoy ha cumplido un añito más mi gran amor, gracias por aparecer en mi vida, más pronto que tarde lo celebraremos como tú y yo sabemos, por más viajes y momentos como este", escribe junto a una sensual imagen de ambos y añade una clara petición de estar "#Siemprejuntos".

Kiko tampoco se ha quedado atrás con la respuesta a su chica, y le ha dedicado un emotivo mensaje: "Eres el regalo más preciado que la vida me ha dado, tener a alguien como tú cerca es un privilegio. Te amo cariño ya lo celebramos día a día, que más puedo pedir ❤️😍".

Y sus seguidores, como no podía ser de otra manera, se han derretido por completo: "Viva el amor", "sin palabras", "sois preciosos", "increíbles", "queremos boda ya" o "Kiko qué mono eres", son algunos de los mensajes que la pareja ha recibido al gritar a los cuatro vientos su amor... ¡Qué bonito!

