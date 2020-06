Yola Berrocal y Leticia Sabater: de no poder ni verse... a desvelar sus lazos familiares.

El primer día de reality, Yola y Leticia desvelaron el motivo de su enfrentamiento.

Yola Berrocal ganó 'Hotel Glam', en 2003, 'El reencuentro', en 2011, y quedo segunda finalista en 'Supervivientes 2016'. Con permiso de Leticia Sabater, que ha participado en seis realities, la bailarina es la siguiente concursante de 'La casa fuerte' que más experiencia tiene en este tipo de espacios y ha entrado dispuesta a ganar su tercer reality. Si para conseguirlo hay que dar juego, pues se da. Primero, protagonizó el momento exaltación de la amistad junto a la intérprete de 'La Salchipapa', al enterrar el hacha de guerra después de haber estado más dos décadas enfrentadas, y ahora, ha dado un paso más, aunque sea quedándose con menos.... Vamos, quedándose sin ropa. La 'mocatriz' (modelo-cantante y actriz) ha dejado locos a todos sus compañeros con su última ocurrencia: ducharse desnuda delante de toda España.

A pesar del revuelo que se ha formado en la casa ella lo ve con total naturalidad. "No tengo ningún problema en salir desnuda porque es algo natural y, bueno, yo en mi casa estoy todo el día desnuda", ha explicado Yola tras protagonizar el momento de la jornada.

"No es lo mismo, pero es que tampoco me voy a duchar con bikini, podría pero es que creo que no pasa nada. Cuando te desnudas en plan normal, mejor, ¿no?", añadía la concursante tras la ducha.

