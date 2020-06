La colaboradora de 'Viva la vida' se ha sincerado sobre la relación de su hija y Kiko Matamoros.

Makoke tiene claro que no quiere tener enfrentamiento con su exmarido, por eso ha llegado hasta a rechazar trabajos.

La exazafata desvela que Matamoros le ha decepcionado como padre.

Este sábado le ha tocado a Makoke enfrentarse a 'La escalera de las emociones' en 'Viva la vida'. La exmujer de Kiko Matamoros se ha sincerado con Emma García y ha reflexionado en cada uno de los peldaños a los que se ha enfrentado. La culpa, la decepción, la traición o el miedo, entre otras emociones. Y justo ha sido en la decepción cuando Makoke ha sorprendido es algo ha contado con respecto a Kiko Matamoros.

Tras 2o años de relación y dos y poco más de matrimonio, Makoke y Kiko decidieron romper su pareja. Fue en ese momento en el que la guerra estalló entre ambos y les vimos enfrentarse en diferentes platós de televisión. Makoke ha confesado que le ofrecieron una colaboración en 'Sálvame' tras su salida de 'GH VIP', un trabajo que rechazó por no tener que enfrentarse más a él.

En cada una de sus apariciones públicas demuestran su mala relación, aunque se dieron una tregua debido a la enfermedad que sufrió Kiko el pasado año y en el que se temió por su vida. Poco les duró, aunque no es eso lo que a ella más le duele. Y es que ya lo ha dicho la propia Makoke: lo que a ella le duele, son sus hijos.



Es por eso que sufre, como madre, cuando ocurren cosas como la que ha confesado: Kiko y su hija, Anita Matamoros, no tienen relación. No ha querido profundizar en este asunto, por expreso deseo de la joven a que no se hable del tema, pero parece que el distanciamiento entre padre e hija es un hecho.

“Estoy decepcionada de él como padre”, ha sido una de las rotundas frases que nos ha dejado Makoke a su paso por esta experiencia de sinceridad. “Es una pena que los hijos sean víctimas de las relaciones de sus padres”, ha sido la reflexión de la presentadora al respecto.

