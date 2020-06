Hugo Sierra se defiende de las críticas y habla de su relación con Ivana

El uruguayo no se tomó nada bien quedar en cuarto lugar y prefirió no estar presente durante la proclamación del ganador.

Hugo Sierra ha sido el concursante más independiente de la edición, alejándose por completo de sus compañeros durante el programa y hasta después.

El concursante ha confesado que no le gusta Jorge como ganador.

Después de la gran final de 'Supervivientes 2020', seguida por millones de espectadores batiendo incluso récord de audiencia, hay alguien que se ha aislado de todo... Hugo Sierra. El concursante ni siquiera quiso estar presente durante la proclamación del ganador, y ahora está solo mientras sus compañeros hacen piña. Y no creáis que le importa... Está contentísimo en su soledad, y en ella no ha dudado en responder a las preguntas de sus seguidores y enfrentarse a las críticas de las redes. Los 'fans' de Hugo querían saber por qué no se quedó junto a sus compañeros en el momento de la proclamación del ganador del concurso y él ha contestado sin pelos en la lengua: "Me parecía inútil seguir ahí, era el momento de Jorge y yo no iba a ser tan hipócrita de ir a felicitarle cuando no me quiere mucho".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y además ha añadido: "Jorge no me gusta como ganador, siempre he dicho que a mí me gusta otro tipo de concursante, me gusta la gente que se moja un poco más".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sobre las críticas ha dejado claro que "me la suda"... Así que muy preocupado no está. También le han preguntado sobre su relación con Ivana, y ha dudado bastante: "Con Ivana está todo bien, todo lo que pasó fue real, le tengo mucho cariño y me dolió que pensara que había jugado con ella porque no fue así".





This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.