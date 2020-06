Carmen Borrego ha anunciado que vuelve a convertirse en colaboradora de 'Sábado Deluxe'.

La hija de María Teresa Campos ha retomado su trabajo tras pasar el coronavirus.

La colaboradora se ha enfrentado a María Patiño, Mila Ximénez y hasta Antonio David Flores...

Se ha sentido preparada, o así lo confiesa ella, por eso asegura que era el momento de volver a 'Sálvame'. Carmen Borrego dejó el programa creando polémica y enfrentada a la mayoría de sus compañeros y ahora ha vuelto, sentándose en 'Sábado Deluxe', dispuesta a responder a todos. Una de las colaboradoras con las que lleva enfrentada más de un año es María Patiño, y es que se ha despachado a gusto en su contra en numerosas ocasiones... En su regreso se han reencontrado y han protagonizado un tenso enfrentamiento. "No tengo ningún problema en estar aquí contigo pero creo que tú te has pasado mucho conmigo y creo que tus palabras han sido desmesuradas en muchos momentos", le ha recriminado Carmen. Patiño le ha dedicado a su compañera adjetivos como "mala compañera, "falsa", "mentirosa", "cobarde" y "estafadora emocional", unas palabras que a Carmen le han hecho daño.

"Me he podido equivocar, de acuerdo, pero tus palabras han sido desmesuradas. No soy una mentirosa ni una estafadora", se ha defendido.

telecinco

La colaboradora ha asegurado a sus compañeros que "os he odiado y a la primera que odie, sin ir más lejos es a ti", le decía a Mila Ximénez. Sin embargo, parece que pese a todo, está dispuesta a empezar de cero. Aunque Carmen Borrego ha asegurado que se sintió muy agredida y atacada por sus compañeros del programa de Telecinco. Sin embargo, a final de la noche ha desvelado que vuelve convertirse en colaboradora de ‘Sábado Deluxe’.



