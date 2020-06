José Antonio Avilés se ha convertido en uno de los protagonistas de 'Supervivientes 2020' sin si quiera llegar a la final, y todo por ser el personaje más polémico de la edición. En su paso por el programa se han destapado numerosas mentiras, estafas y polémicas a su alrededor, y aún le queda mucho por solucionar. Ahora ha regresado a 'Viva la vida' dispuesto a recuperar la confianza de sus compañeros, aunque no va a ser fácil... Una de las cosas que ha molestado a los colaboradores es sentir que le ha preocupado más la audiencia que arreglar verdaderamente su desastre. Protagonizó un debate en pleno concurso en el que acaparó todo el programa especial para dar la cara, y asegura que no se preocupó más por la audiencia que por lo sucedido, como así se había comentado: "En ningún momento he hablado de la audiencia, hubo un compañero que habló de eso, yo no pregunté", ha aclarado.

telecinco

Avilés ha tenido que dar explicaciones a sus compañeros, sobre todo a Ylenia, que se habría sentido engañada por el colaborador. Aunque se ha justificado, no todos han conseguido terminar de creerle, así que le quedan muchos frentes abiertos.

"Volver es duro después de todo", reconocía el joven a su llegada, y ha dejado claro que han sido meses muy complicados: "Que yo dijese que soy un drogadicto de la mentira no quiere decir que esté enfermo", sentenciaba."Me fui a Honduras porque necesitaba desintoxicarme de esa vida que yo llevaba".

Avilés ha recordado los abusos a los que se vio sometido cuando era tan solo un niño "Llegaron a mearse encima de mí (...) a mi padre le pintaron el coche escribiendo 'tu hijo es maricón".

