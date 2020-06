Aunque no ha querido entrar al trapo, Matamoros se mostró muy dolido por las palabras de Makoke.

El colaborador de televisión se ha negado a hablar de la relación con su hija de manera directa, aunque ha lanzado varias pistas.



Kiko confiesa que él tiene a Makoke más que olvidada.



Kiko Matamoros ya no puede más. El colaborador de televisión está harto de que su exmujer siempre lo saque a la palestra. No entiende "cómo con la vida tan interesante que tiene la colaboradora de 'Viva la vida' no se dedica a hablar de su vida" y siempre tiene que tenerlo a él en la boca. La últimas declaraciones de Makoke en las que hablaba de la relación de Kiko Matamoros y su hija Anita parecen haber afectado mucho a Kiko, pues con la voz entrecortada imploraba a su exmujer que dejase de hablar de él. "Me voy a tener que poner de rodillas para decirle que deje de hablar de mí. Yo lo único que quiero es que me deje en paz", confesaba este sábado en el 'Deluxe'.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

“Estoy harto de ser el sostén económico y la excusa para dar declaraciones. Que hable de su vida y me deje en paz”, explicaba el colaborador. Además, Kiko le pide que haga memoria y hable de las decepciones que también se habrán podido llevar sus siete parejas con respecto a ella.

“Tiene una vida interesante para hablar de ella. Me da vergüenza, casi asco. Es una cosa horrorosa”, ha confesado Kiko muy afectado. María Patiño ha querido incidir en el tema delicado sobre su relación con su hija Anita, pero Kiko prefiere no entrar al trapo por petición expresa de la joven. Aunque ha dado a entender que tenía experiencia en situaciones similares y que no es la primera vez que le pasa. ¿Será por lo que ya ocurrió con sus hijos tras su primer divorcio?

"Yo de mi hija no voy a hablar por expresa petición de ella, porque me lo ha pedido porque no le interesa que hablé de ella. Ana tiene una vida ajena a la mundo de la televisión. Igual a su madre le deja hablar de ella, pero a mí me ha pedido que no lo haga", era la contundente respuesta de Kiko.

Además, Matamoros volvía a repetir que no va a contestar a nada de lo que diga Makoke de él: "Estoy orgulloso y feliz con la vida que tengo, a Makoke la tengo más que olvidada. Tengo una mujer maravillosa a mi lado". Aunque Patiño le decía que le faltaba una sola cosa para que su felicidad sea plena. ¿Será una reconciliación con Anita?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.